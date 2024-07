Paula Badosa: "I campioni hanno perso tante volte, senza sconfitta non puoi vincere"

Oltre a essere una grande tennista Paula Badosa è una delle tenniste più apprezzate sui social, soprattutto per la sua evidente avvenenza. La sua storia con il tennista Stefanos Tsitsipas incuriosisce tutti tifosi e addetti ai lavori anche se da qualche mese la spagnola ha più volte sottolineato di voler vivere un rapporto più sereno e meno davanti ai riflettori.

Intanto Paula è diventata la tennista utilizzata come riferimento nella collezione di Dior Dioriviera e ha raccontato alcuni aspetti non solo legati allo sport ma anche alla sua vita privata. Come sottolineato nella pagina di Dior Paula è più di una tennista, l'ex numero due al mondo conosce la paura visto gli infortuni ma la affronta e tende a combatterla, un vero esempio per questo sport ma allo stesso tempo un chiaro esempio di femminilità, ecco le sue parole: "La verità è che mi sento ancora una volta la Paula che voglio essere, quella che combatte e che gioca a un buon livello.

Per raggiungere ciò mo mancano le partite e anche la fiducia, soprattutto al fatto che il fisico risponda. Ora voglio ricominciare da zero e tutto per me è una sfida. In questo periodo ho imparato ad avere pazienza e accettare le cose che non posso controllare, penso soprattutto a infortuni più pesanti.

Voglio migliorarmi ogni giorno e sto facendo qualcosa che mo serve per tutta la vita. Allo stesso tempo sono esausta per le varie avversità che mi sono trovata davanti, sono stata otto mesi sul divano a domandarmi adesso cosa faccio, ne vale la pena? Poi trovi la risposta, voglio vivere ogni giorno con degli obiettivi, non voglio perdere motivazioni e pretendo a volte troppo da me stessa".

Poi ha proseguito: "Mi definisco una persona coraggiosa, se non impari a perdere è difficile vincere. I grandi campioni hanno perso molte volte e dal fallimento si possono trarre cose positive, ogni partita è una nuova opportunità, ci sono giorni buoni e giorni meno buoni ma io do sempre il massimo e questo conta".

Infine sul voler tornare in vetta Paula conclude: "Più che ansia, ho fame e desiderio. Non sono felice dove sono adesso in classifica, ho le idee chiare e voglio ritornare. Ma mi sono letteralmente rotta la schiena e quindi è tutto davvero difficile da gestire. Questo mio infortunio è cronico, ma io voglio continuare a giocare ancora per tanti anni".