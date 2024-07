Angelo Binaghi spinge l'Italia alle Olimpiadi: "Proveremo a vincere tutto"

Saranno 10 in totale i tennisti protagonisti ai giochi olimpici di Parigi 2024 fra meno di una settimana. L'Italia cercherà di rispettare le alte aspettative della vigilia, nate soprattutto dall'ottima stagione finora disputata da tutto il movimento e dai recenti risultati al Roland Garros (in cui si svolgerà la manifestazione), e di tornare a conquistare una medaglia che manca esattamente da un secolo: l'unico podio olimpico nel tennis è stato infatti ottenuto nel 1924, proprio a Parigi, da Uberto de Morpurgo nel singolare maschile (fu un bronzo).

Angelo Binaghi carica gli azzurri

Il presidente della Federazione italiana tennis e padel Angelo Binaghi ha caricato tutto il movimento in vista del prestigioso appuntamento. A seguito della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione delle Nitto Atp Finals, il 64enne di Cagliari è intervenuto in merito in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport: "Credo che le Olimpiadi siano un'esperienza molto formativa dal punto di vista personale e sportivo per i nostri atleti, pur non essendo nel tennis la manifestazione più importante per diversi motivi: per esempio non si assegnano punti in classifica Atp e noi ne abbiamo di giocatori che vogliono scalare la vetta mondiale" ha spiegato.

Quali sono le ambizioni per il tennis azzurro? Ecco la risposta di Binaghi: "È una gara per la quale si gioca per il proprio Paese e questo la rende più affascinante, un pochino più importante di quella che è.

I nostri ragazzi li conoscete: andremo a Parigi per cercare di vincere tutto. Poi come succede nello sport, naturalmente anche nel tennis, gli avversari vorrebbero batterti. Ce ne sono tantissimi e il livello è molto alto.

Per la prima volta nella storia partiamo con buone chances in tutti i tabelloni, però si può anche tornare a mani vuote. Sono convinto che i ragazzi ce la metteranno tutta".