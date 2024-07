Davidovich Fokina salta le Olimpiadi ma gioca ad Atlanta: svelato il motivo

Alejandro Davidovich Fokina ha scelto una programmazione piuttosto particolare in questo parte di stagione, che comprende soprattutto il prestigioso appuntamento olimpico e i primi tornei sul cemento americano. Il tennista spagnolo, reduce da un infortunio, aveva annunciato circa due settimane fa il suo forfait dai giochi di Parigi 2024 ma a sorpresa si è iscritto e ha cominciato a partecipare all'Atp 250 di Atlanta.

È stato lo stesso 25enne, dopo l'esordio positivo con una vittoria ai danni del francese Arthur Cazaux, a spiegare il motivo che l'ha portato a questa strana decisione: "Giocare questa prima partita a seguito di un mese di recupero dall'infortunio è una bella notizia, ho dovuto rinunciare alle Olimpiadi per essere qui con l'obiettivo di gareggiare solo sul cemento fino alla fine della stagione" ha dichiarato.

Poi ha aggiunto: "Non è stata la scelta più semplice ma sono ad Atlanta per dare il massimo, per lottare su ogni palla senza importarmi di quanto faccia caldo e sia umido. Sono un giocatore che può adattarsi a qualsiasi superficie, per questo ho ottenuto buoni risultati in diverse condizioni" ha concluso.

L'attuale numero 43 del mondo dovrà ora vedersela con uno statunitense nel prossimo turno della competizione: sfiderà infatti il vincitore del confronto tra il rientrante Reilly Opelka e Aleksandar Kovacevic.

Chi sostituirà Davidovich alle Olimpiadi?

A seguito dei forfait annunciati di Fokina e Pablo Carreno Busta, la Federazione spagnola è corsa ai ripari e ha ufficializzato le convocazioni di Pedro Martinez e Jaume Munar, che giocheranno il singolare maschile e in coppia il doppio in Francia.

Si giocherà su terra battuta e i due atleti hanno dimostrato nel corso della carriera di poter dire la loro e ottenere buoni risultati.