C'è lo zampino di Andre Agassi alla base della crescita di Marcos Giron: la storia

Marcos Giron, giocatore americano classe 1993, a pochi giorni dal suo trentunesimo compleanno che cade il 24 luglio ha vinto a Newport il primo torneo Atp della sua carriera. Il tennista americano dopo il successo che l'ha portato alla trentottesima posizione della classifica mondiale ha spiegato che il suo mentore da qualche anno è Andre Agassi: "Ha cambiato il mio gioco, mi ha fatto allungare la carriera per qualche anno", ha sottolineato Giron.

Ma che ruolo ha avuto nella crescita di Giron, l'otto volte campione Slam? "Andre è un ragazzo irreale - ha detto Giron - direi che è il ragazzo più gentile che abbia mai incontrato. La sua conoscenza è incredibile, quindi è sempre molto speciale averlo intorno a me.

È una persona che ho ammirato crescendo, quindi è una sensazione fantastica".

Marcos Giron racconta come è nato il rapporto con Andre Agassi

"Il nostro rapporto è nato dal nulla, analizza Giron, questa è la verità.

L'ho conosciuto a San Diego quattro anni fa grazie ad un gruppo di allenamento, ricordo che ero completamente emozionato nel vederlo in campo. Nello stesso anno, Sebastian Korda andò a Las Vegas per lavorare con lui, così iniziò a cercare alcuni ragazzi che lo accompagnassero e colpissero la palla insieme.

Ho trascorso qualche giorno lì, abbiamo parlato un po’ ed è stata un’esperienza incredibile. Lui in quel momento mi diede dei consigli che per me furono epici, poi di tanto in tanto ci siamo scambiati messaggi e telefonate.

Quello che sembrava un incontro con una stella è diventato qualcosa di molto più grande. Un rapporto cordiale che si è presto trasformato in un'amicizia". "Dal 2020 – afferma Giron - è stato tremendamente gentile con me, prendendosi sempre il suo tempo.

Quel viaggio mi ha cambiato la vita, ha cambiato la mia visione del gioco. Quel viaggio ha prolungato la mia carriera di qualche anno, tutto è cambiato da quando ho avuto lui come guida. Andre vede il tennis da una prospettiva totalmente diversa rispetto agli altri, ecco perché abbiamo mantenuto la comunicazione, a parte il fatto che è una persona super gentile e perspicace”.

"La cosa più importante che ha visto nel mio gioco era che non cercavo abbastanza opportunità per essere aggressivo, quella era la cosa più importante da cambiare. Poi mi ha aiutato tantissimo anche con il rovescio.

André mi ha aiutato ad andare oltre questo aspetto, mi ha aiutato a essere una vera minaccia per i miei avversari”, ha chiuso Giron.