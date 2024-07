Lorenzo Sonego: "Chiedo scusa al mio avversario per quello che è successo"

Quella tra Lorenzo Sonego e Mili Poljicak, ventenne croato numero 481 del mondo è una partita che sarà ricordata a lungo. La sfida è stata lottatissima ed è durata tre ore e un quarto. Sonego alla fine si è imposto con il punteggio di 6-2 6-7 7-6 in un incontro che ha avuto un tie break finale incredibile nel quale Sonego ha annullato due match point ma soprattutto è stato colpito dai crampi.

Il tennista piemontese al cambio di campo sul 4-2 del tie break è sembrato in notevole difficoltà. Difficoltà che si sono accentuate nel corso della prosecuzione del tie break quando di fatto Sonego faticava anche solo a camminare per cambiare campo.

E ha preso anche un warning dopo il cambio di campo sul 9-9. Qui però è avvenuto l'impensabile: sul 9-9 sul servizio del croato, Sonego ha tirato a tutta da fermo una risposta di diritto vincente. E poi sul 10-9 in suo favore non riuscendo a spingere sul servizio ha messo in campo una seconda palla molto lenta ma poi ha tirato a tutta un diritto sul quale il croato non è riuscito a opporre resistenza.

Il tie break è stato caratterizzato dalle vibranti proteste del giovane giocatore croato per il comportamento di Sonego e i due tennisti hanno parlato non proprio cordialmente anche al momento della stretta di mano con il tennista croato uscito dal campo con forte delusione.

Le parole di Lorenzo Sonego dopo il successo a Umago

Intervistato a bordo campo dopo il successo Lorenzo Sonego si è espresso così: "È stata una vittoria davvero sofferta oggi. È difficile giocare contro un tennista croato qui.

Ha giocato in maniera incredibile, lui può contare su un ottimo drop shot e serve bene. È stata dura, ma ho provato a lottare su ogni punto e sono felice di aver raggiunto il secondo turno". Ha poi parlato del suo infortunio nel tie break del terzo set: "Forse crampi o altro.

Può succedere, mi dispiace per quello che è successo. So che è stata dura per il mio avversario vedermi così e restare concentrato. Gli chiedo scusa e gli auguro buona fortuna per il resto della carriera. Ora voglio recuperare e poi penserò al mio prossimo avversario. Credo che starò meglio" .