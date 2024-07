Si è tenuta questa mattina, presso il grattacielo Intesa Sanpaolo, la conferenza stampa di presentazione del Masterplan delle Nitto ATP Finals 2024. Sarà ancora Torino a ospitare il Torneo dei Maestri dopo i successi delle ultime tre edizioni.

L'evento che riunisce i migliori otto giocatori della stagione si disputerà dal 10 al 17 novembre nel meraviglioso impianto Pala Alpitour. Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi ha anticipato tutti e parlato subito di una delle questioni più importanti: il possibile rinnovo delle Finals in Italia per il prossimo quinquennio( 2026-2030) .

Atp Finals a Torino per un ulteriore quinquennio? Parla il presidente della FITP Binaghi

"Oggi gioco d'anticipo e parlo subito del possibile rinnovo delle ATP Finals in Italia per il prossimo quinquennio. Sono stati mesi importanti nei quali siamo stati impegnati sul versante sportivo per seguire le gesta dei nostri ragazzi prima e delle nostre ragazze dopo, ma sono stati anche impegnativi dal punto di vista organizzativo.

Abbiamo avuto ottimi riscontri, quello più importante di cui andiamo più orgogliosi è un convinto sostegno del nostro Governo che ci stimola ancora di più ad andare avanti. In questi giorni stiamo ultimando il confronto con i nostri partner e i nostri sponsor più importanti, confidiamo di avere una risposta in tempi brevi e di essere in grado nelle nostre settimane di formulare all'ATP la nostra migliore proposta.

Continuiamo ad esser molto fiduciosi e puntiamo a riuscire a tenere le Atp Finals in Italia per un ulteriore quinquennio" , ha spiegato Binaghi nelle parole riportate dal sito ufficiale della FITP. "Ricordavamo con il presidente Gros-Pietro i primi albori quando nel 2018, decidemmo di tentare la scalata all'Everest.

Queste Nitto Atp Finals le conoscevamo poco, eravamo stati a Londra ma era qualcosa di molto più grande di noi. Non ne conoscevamo la portata, gli effetti e l'impatto, che abbiamo visto in tutta la loro interezza lo scorso anno quando le Nitto Atp Finals sono state la manifestazione indoor più importante di tutta la storia dello sport italiano e credo che gli impatti si vedano anche dai dati di quest'anno.

D’altro canto, anche da un punto di vista tecnico, nel 2018 il nostro migliore giocatore era il n.20 del mondo e durante la prima edizione delle Finals avrebbe avuto 34 anni. Oggi il contesto è capovolto: abbiamo il giocatore più forte al mondo, il n.1 ( si riferisce a Jannik Sinner, ndr) , che ha 22 anni; abbiamo il n.14 della Race che è addirittura più giovane, ha un anno in meno; e abbiamo una coppia di doppio composta anche da un giocatore piemontese, incredibile, che è n.3 della Race.

E quindi capirete bene che non fare tutto il possibile, e dico anche l'impossibile, per tenere le Finals in Italia sarebbe una follia, e dico anche che non riuscirci vorrebbe dire dimostrare di essere di un livello inferiore alle capacità dei nostri atleti. E quindi sono convinto che ce la faremo" .