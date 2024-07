Nuno Borges ha impedito a Rafael Nadal di tornare a vincere un torneo nel circuito maggiore a più di due anni di distanza dall'ultima volta. Il 27enne ha vissuto la migliore giornata della sua carriera e conquistato il primo titolo in carriera.

È il secondo portoghese in grado di sollevare al cielo un trofeo nel Tour ATP dopo Joao Sousa. "Penso di non aver ancora elaborato questo momento. Sapevo che non sarebbe stato facile con Rafa dall'altra parte della rete.

Ho provato a giocare come se affrontassi qualsiasi altro tennista" , ha raccontato Borges in conferenza stampa. Essendo la mia prima finale, inoltre, la posta in gioco era davvero alta" .

L'incredibile rivelazione di Nuno Borges dopo la vittoria contro Rafael Nadal

Borges ha poi risposto a una curiosa domanda rivelando un particolare retroscena.

"Nadal è il tuo idolo, una parte di te voleva che vincesse la finale? Non solo io, penso tutti. Forse gli altri più di me, ma un po' anche io. Ovviamente sono cresciuto guardando le sue partite, lui è diventato professionista quando io avevo solo quattro anni" , ha spiegato il portoghese.

"È ancora nel Tour e gioca a un ottimo livello. So che non è al meglio in questo momento, ma dimostra comunque di essere un grande combattente e penso che tutti lo rispettano. È una vera fonta di ispirazione, non solo per me ma per molti tennisti.

Condividere il campo con lui è stato speciale" . Borges ha infine dedicato un pensiero al suo Paese. "Significa molto per me e per il Portogallo. È bello mostrare ai giovani che tutto è possibile. Non capita tutti i giorni, ma se ti impegni e lavori avrai la possibilità di farcela.

È qualcosa di incredibile. Pensi a tutti i sacrifici che hai compiuto e capisci che ne è valsa la pena. Bisogna continuare sempre a lottare, anche quando vivi delle giornate negative" .