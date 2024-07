Paula Badosa e le critiche per la relazione con Tsitsipas: "Sono irrispettosi"

I tempi in cui era numero due al mondo sembrano al momento distanti, i problemi fisici l'hanno più volte colpita e raramente abbiamo visto poi la Paula Badosa che anni fa era al vertice del ranking. Ora tanti alti e bassi, sia per lei che per il suo partner Stefanos Tsitsipas, i due sembrano più innamorati che mai ma in campo non riescono ad ottenere i risultati di un tempo.

Le motivazioni possono essere tante ma alcuni - tra i più maligni - hanno additato le loro difficoltà anche alla loro relazione, per alcuni una chiara fonte di distrazione. Come spiegato recentemente dallo stesso Paolo Bertolucci (riguardo il caso Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya) le donne non sono mai un male e sicuramente non fanno male al tennista e così è anche viceversa.

Paula è stata costretta ancora una volta nel corso di un'intervista a spiegare il proprio pensiero e raccontare le difficoltà fisiche: "Le critiche non sono mai facili da affrontare, talvolta le troviamo divertenti perché la gente non si rende conto che noi condividiamo questa prassi ne per il tennis.

A volte ci alleniamo anche insieme e alla fine ci alleniamo anche molto, capisco le critiche ma entrambi ci alleniamo senxa distrazioni e abbiamo un obiettivo ben chiaro". La tennista ha poi proseguito: "Personalmente mi dà fastidio che la gente parli della vita degli altri.

Posso capire le critiche al mio tennis ma collegare questo a se io vinca o perda mi sembra irrispettoso", la chiosa infastidita della tennista. Infine: "Ho già spiegato e non ho nulla da dire, quella è solo la nostra vita privata e vogliamo mantenere il nostro rapporto solo per noi stessi.

Non ci piaceva prima che forse la nostra relazione era troppo pubblica, quindi adesso penseremo a tenere tutto per noi".