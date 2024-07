Amritraj: "Jannik Sinner e Carlos Alcaraz adesso hanno il numero di Novak Djokovic"

Vijay Amritraj, tennista indiano ora inserito nella Hall of Fame di Newport, parla di Carlos Alcaraz e di Jannik Sinner e spiega il vantaggio che hanno i due giocatori oggi su Novak Djokovic. L’ex numero 16 del mondo ritiene che "Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ora abbiano il numero di telefono di Novak Djokovic”.

L'ex tennista indiano afferma infatti che "le vittorie che Sinner e Alcaraz hanno ottenuto contro Djokovic daranno loro fiducia nelle battaglie future". Intervistato da Star Sports, Amritraj aggiunge che "Djokovic sa che questi giocatori hanno intenzione di batterlo e non sono intimiditi dalla sua "aura".

Quando giocavo contro Borg, Connors, McEnroe, i migliori della mia generazione, pensavo che nella mia bella giornata nessuno avrebbe potuto battermi. Li avrei battuti. Lo sapevo, loro lo sapevano e io sapevo che lo sapevano".

“Ora, aggiunge, nella loro testa, Alcaraz e Sinner sanno anche come vincere contro Djokovic. Djokovic lo sa, Alcaraz lo sa e Djokovic sa che Alcaraz lo sa”.

Vijay Amritraj: "C'è stato un cambiamento del linguaggio del corpo di Sinner e Alcaraz contro Djokovic"

Amritraj ritiene che ci sia stato un notevole cambiamento nel linguaggio del corpo dei giocatori quando Sinner e Alcaraz giocano con Djokovic: "C'è un cambiamento nella dinamica che puoi sentire, anche in termini di linguaggio del corpo.

La cosa importante per Sinner e Alcaraz è quello che hanno imparato dalle prime volte che hanno giocato contro Novak. Stanno mostrando grandi segni di maturità nelle loro battaglie con lui. I giovani giocatori spesso commettono l'errore di cercare di forzare il gioco quando le cose non stanno andando per il verso giusto".

"Alcaraz e Sinner hanno mostrato grande pazienza nelle recenti vittorie su Djokovic. Quello che i giovani tendono a fare contro un grande campione quando le cose non vanno è forzare. Quando invece occorrerebbe dire: ‘Sai una cosa, sono più in forma di lui, posso affrontarlo più a lungo su un punto, quindi non devo forzare il gioco e fare troppo’.

Forzare è quello che succedeva nelle prime partite, poi hanno corretto il tiro. Sinner è riuscito a vincere in Australia e Alcaraz è riuscito a vincere due volte a Wimbledon".