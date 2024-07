Eubanks racconta il suo incubo: "Quando non guadagni non è facile"

Il tennista americano Christopher Eubanks è uno degli esempi più chiari di come questo sport possa cambiare da un giorno all'altro e di come nessuno possa essere al sicuro, puoi vincere o perdere in poco tempo, puoi crescere o crollare da un momento all'altro.

Questa settimana Eubanks ha disputato un buon torneo a Newport, si è arreso solo in semifinale ma finalmente sembra aver ritrovato la voglia di giocare e di fare quei risultati che gli hanno regalato il grosso exploit nella scorsa stagione.

Fino ai 27 anni non aveva mai avuto grosse fortune nel tennis poi Eubanks ha avuto lo scorso anno un grande exploit, i Quarti di finale a Miami, la vittoria del titolo a Maiorca e addirittura i Quarti a Wimbledon che lo portarono in Top 30 mondiale.

Poi pochi risultati, pochissime vittorie e un anno deludente con il tennista americano che ha perso ora i punti e dopo Wimbledon è scivolato al numero 128 al mondo. Nel corso di un'intervista il tennista ha parlato così di questa difficile situazione che ha vissuto e ha spiegato: "A un certo punto pensavo che la stagione sulla terra stava arrivando e poi pensavi che dopo la terra c'era l'erba e sapevo che per me era molto importante".

Stranamente dopo Wimbledon sembra essere tornato a giocare e Eubanks ha chiarito: "Era da tempo che non avevo la sensazione di aver vinto grandi vittorie. Sicuramente dopo Wimbledon mi sembra di essermi tolto un peso dalle spalle e ora posso pensare a giocare a tennis e trovare la forma adeguata".

Parlando delle sconfitte Eubanks sottolinea: "Se non vinci sembra che ti vada tutto contro, non è facile vedere il lato positivo delle cose ma penso che si tratti di capire che queste cose capitano a tutti e non solo a me.

Tanti giocatori, anche big, hanno avuto momenti bui e capitano momenti con vittorie e sconfitte". Infine ha chiuso: "Quando vinci molto non ci pensi ma quando non vini non guadagni molto e pensi che il peso del mondo possa gravare sulle tue spalle, è dura.

Bisogna controllare solo ciò che posso controllare, ovvero lo sforzo che faccio durante il match e niente più", ha chiuso il tennista.