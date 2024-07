Simona Halep annuncia una nuova pausa dal Tennis: "Devo prendermi del tempo"

Non arrivano notizie confortanti dall’ex numero uno al mondo Simona Halep. La campionessa rumena, vinta la battaglia contro la giustizia dopo la squalifica per doping, era rientrata a Miami, vogliosa di tornare a gareggiare con continuità.

Così non è stato purtroppo. Dopo aver disputato solo WTA 125 di Parigi la 32enne si è nuovamente fermata, stavolta per motivi di natura fisica. Nessuna notizia era circolata su di lei, circa i suoi problemi fisici.

Ad aggiornare i suoi fan è stata la diretta interessata, tramite un post su Instagram: “Volevo fornire un piccolo aggiornamento sulla salute visto che sono stata lontana dal campo da tennis ultimamente. Non è la notizia migliore che possa dare, ma la voglio comunque condividere.

Da qualche mese, sto lottando con un infortunio al ginocchio. È un infortunio che non ho mai avuto prima ed è dura da gestire, perché il dolore è persistente”.

"Mi prenderò tutto il tempo necessario per riprendermi"

Un problema che la rumena cercherà di risolvere non affrettando i tempi: “È stato un periodo molto difficile (quasi due anni) mentalmente ed emotivamente per me e dover essere alle prese anche con dei problemi fisici è difficile.

Ho deciso di prendermi il tempo necessario per riprendermi al meglio, piuttosto che allenarmi e giocare sul dolore. Poi ha proseguito: "Il mio istinto è sempre stato quello di cercare di tornare il prima possibile, ma non sono una macchina, sono un essere umano e ho bisogno di tempo per riprendermi da tutto quello che ho passato.

Vi terrò aggiornati e, come sempre, voglio ringraziarvi per il vostro supporto incondizionato. Spero di tornare in campo molto presto”, ha concluso.