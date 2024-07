Olimpiadi a rischio per Holger Rune? Il tennista danese spiega il ritiro ad Amburgo

Holger Rune, testa di serie numero 2 al torneo Atp 500 di Amburgo su terra battuta, si è ritirato in occasione della partita di quarti di finale contro Arthur Fils. Nel secondo set quando il punteggio della partita era di 6-4 4-1 il giocatore danese ha stretto la mano al tennista francese e ha abbandonato il torneo tedesco.

Il numero 1 danese potrebbe essere in dubbio per i Giochi Olimpici a questo punto? Parigi potrebbe essere a rischio? O si è trattato di un ritiro precauzionale? Rune inoltre sarebbe in tabellone anche all'Atp di Umago al via da lunedì anche se a questo punto ci sono molti dubbi sul fatto che sarà presente in Croazia.

Rune ha parlato del suo problema che l'ha portato al ritiro in una storia su Instagram ma non è entrato nel dettaglio sui tempi di recupero: "Mi dispiace tanto ragazzi - ha postato Rune -. Il mio ginocchio mi aveva causato problemi dopo un infortunio avvenuto nella prima partita.

Ieri è andata male. Oggi ci ho provato ma non è andata bene”. Rune fa riferimento a un problema occorso al primo turno nell'incontro vinto contro Fabian Maroszan.

Holger Rune: ”I Giochi olimpici significano tanto per me”

Rune è stato in difficoltà in tutta la partita contro Fils.

Nei primi due turni invece aveva battuto Fabian Marozsan e Marco Trungelliti abbastanza agevolmente. Rune dovrebbe giocare alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel singolare maschile e ha anche espresso la speranza di giocare insieme alla connazionale ed ex numero 1 del mondo Caroline Wozniacki nel doppio misto.

Se avverrà questo dipenderà dalle posizioni in classifica. Rune nei giorni scorsi si era detto molto carico in vista delle Olimpiadi: "I Giochi Olimpici significano molto per me. Il sostegno che ricevo sempre dai miei connazionali è costante. Essere in grado di conquistare una medaglia per tutti loro sarebbe qualcosa di veramente speciale".