Marc Rosset deciso: "Dietro a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner c'è un vuoto abissale"

L'ex tennista svizzero Marc Rosset interviene nel corso di un'intervista a L'Equipe sul tema che sta caratterizzando il tennis almeno in questa stagione 2024. Ovvero la presenza al vertice di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

E sull'assenza al momento di altri giocatori della nuova generazione al loro livello. Sinner ha vinto gli Australian Open a gennaio ed è numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz ha fatto una doppietta riuscita a pochi conquistando a distanza di poche settimane il Roland Garros e Wimbledon.

Rosset, ex numero 9 del mondo ha le idee molto chiare sul tennis del prossimo futuro. "Il tennista spagnolo e il tennista italiano saranno a lungo protagonisti" in una fase nella quale per forza di cose Novak Djokovic è per ragioni anagrafiche e di infortuni in una fase discendente della sua carriera.

Marc Rosset: "Carlos Alcaraz e Jannik Sinner potrebbero avere un'autostrada davanti a loro"

Rosset parla della situazione nel circuito maschile: "Dietro Sinner e Alcaraz, trovo che ci sia un vuoto abissale, con giocatori troppo stereotipati.

Alcaraz ormai è l’unico che fa davvero tante cose diverse e penso che lui e Sinner potrebbero avere un'autostrada davanti. Se gli altri non si pongono subito le domande giuste su cosa aggiungere al loro gioco, non avrebbero poi ragione a dire: "Non siamo stati fortunati, siamo arrivati insieme a loro”.

Per il semifinalista del Roland Garros 1996 battuto nettamente da Michael Stich in quell'occasione, "Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dimostrato di essere un passo avanti rispetto agli altri, ma non è escluso che qualche giocatore possa esplodere nel prossimo futuro.

Lo stesso Sinner ha faticato a trovare la strada giusta e ha dovuto cambiare tutta la sua squadra prima di iniziare ad affermarsi ad alti livelli".