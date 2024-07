Van Assche pronto a rafforzare il legame con Vincenzo Santopadre? Le sue parole

Un nuovo tennista sotto la guida di Vincenzo Santopadre. La prematura eliminazione al primo turno di Wimbledon contro Fabio Fognini, ha spinto il 20enne francese Luca Van Assche, attuale numero 104 del mondo, a interrompere la propria collaborazione con lo storico coach Yannick Quéré.

Il classe 2004, eliminato al primo turno anche all’Atp 250 di Bastad dal croato Duje Ajduković, continuerà a collaborare con l’ex allenatore di Matteo Berrettini, Vincenzo Santopadre, intensificando però il loro rapporto.

L’italiano seguirà il giovane tennista transalpino per un numero maggiore di settimane, ma come confermato dallo stesso Van Assche all'Equipe, non per tutto l’anno. Nell’intervista al giornale francese, il 20enne ha spiegato le ragioni per cui ha chiuso il rapporto, dopo quasi dieci anni, con il suo storico allenatore.

Le parole di Luca Van Assche

Questa la spiegazione di Van Assche: “È stata chiaramente una decisione non facile. Ha iniziato ad allenarmi quando avevo undici anni. Mi ha insegnato tanto, ha creduto in me fin dall'inizio e mi ha portato alla posizione numero 63 nel ranking mondiale.

Sentivo però che avevo bisogno di qualcosa di nuovo". Il semifinalista alle Next Gen ATP Finals 2023, che ha iniziato a collaborare con Santopadre lo scorso febbraio, ha continuato: "Vincenzo ha iniziato come spalla di Yannick, ora parleremo per capire se potrà seguirmi per un numero maggiore di settimane e vedremo anche chi aggiungere nel team.

Qualunque cosa accada, che diventi o meno il mio coach principale, Vincenzo non potrà mai seguirmi tutto l'anno. E inoltre penso che per un giocatore sia un bene avere più punti di vista nel team". Il francese ha infine concluso: "Sento che è arrivato il momento di prendere in mano la situazione.

Voglio essere io a prendere le decisioni. Cosa penso sia il meglio per me? Come costruire il team migliore per arrivare il più in alto possibile? Trovare le giuste risposte rappresenta la sfida chiave per ogni giocatore".