Emma Raducanu rivela: "Ho imparato a sentirmi bene al di là del tennis"

Un ritorno gradito, di una ragazza molto sfortunata. Emma Raducanu ha sconvolto il circuito femminile col suo avvento precoce e imperioso, conquistando a 18 anni gli Us Open 2021 da perfetta sconosciuta. Il peso delle aspettative e i tanti infortuni hanno però limitato totalmente la carriera della tennista britannica, incapace di riuscire a ripetere lo straordinario risultato allo Slam americano.

Nelle ultime settimane, culminate con le buone prestazioni a Wimbledon, Emma sembrerebbe aver ritrovato fiducia. In un'intervista rilasciata a Tennis Magazin la 21enne nata a Toronto ha parlato del brutto periodo attraversato e delle sue aspettative nei prossimi mesi.

Le parole di Emma Raducanu

La britannica ha vissuto l’incubo dei problemi fisici come un’occasione di crescita personale, conoscendo meglio sè stessa. “Ho imparato molto su di me. Ho imparato a sentirmi bene al di là del tennis, dove devi sempre essere sano e affamato.

Questo non mi succede necessariamente in allenamento e in partita, dove devo mantenere la cresta e la scintilla nel mio gioco... anche se dopo la pausa ero ansiosa di tornare a giocare. Può essere estenuante giocare una settimana dopo l'altra nel tour, adempiendo a tutti gli obblighi che fanno parte dell'essere un tennista professionista.

Per me la soluzione migliore è fare le cose a modo mio, è quello che ha sempre funzionato per me” ha spiegato Raducanu. Sul concetto di successo. “Il concetto è cambiato per me, a lungo termine significa rimanere in salute.

Si tratta di fare tutto il possibile, non tanto per allenarsi duramente, ma per allenarsi in modo intelligente e non subire infortuni. Ho avuto modo di sperimentare come passa il tempo quando non ci si può allenare o giocare per molto tempo.

Non è certo una situazione divertente. Il successo significa che faccio tutto il possibile per assicurarmi di essere in grado di allenarmi e rimanere in salute”. La 21enne ha continuato: “È una sfida, ma sto per trovare la mia strada e imparare nuove lezioni.

Imparare a gestire certe situazioni, a reagire ad esse. Tutto questo lo devo imparare agli occhi del pubblico mondiale, quindi l'apprendimento viene dopo i risultati. Per la maggior parte dei giovani, prima viene l'apprendimento e poi il risultato, ma nel mio caso è stato il contrario con il titolo degli US Open, da cui poi ho dovuto imparare a posteriori.

Alla fine la si vede come una benedizione, perché la maggior parte dei tennisti deve lottare economicamente all'inizio della carriera, ma grazie a quel titolo non ho più avuto questo problema. Alla mia giovane età ho fatto tante esperienze di vita quante ne fanno alcuni quarantenni, quindi sono molto grata e felice”.

L'evoluzione del tennis femminile. “Negli ultimi tre anni, la profondità del tennis femminile è aumentata di nuovo enormemente. Ci sono sempre più giocatrici che possono vincere ogni torneo, e i risultati lo dimostrano.

Certo, ci sono alcune giocatrici dominanti nel tour, ma la vittoria e la sconfitta sono sempre vicine. Il livello di molti giocatori dipende da diversi fattori, tra cui la forma attuale. L'ho capito io stesso agli US Open 2021, dove la mia forma è stata fantastica per tre settimane, permettendomi di vincere uno dei tornei più importanti del mondo.

Ciò che è migliorato molto sono le qualità difensive dei giocatori, che sono migliorate molto da quando sono cresciuto nel tennis. Ogni giocatore ora è un atleta e ha migliori capacità in campo".

Raducanu ha concluso rivelando le sue aspettative per questa seconda parte di stagione. “Ho rivalutato più volte i miei obiettivi per quest'anno, credo che i miei obiettivi cambino parecchio. La mia priorità è sviluppare il mio gioco, il che significa che probabilmente non giocherò molti tornei quest'anno.

Non voglio recuperare il tempo perso nel 2023 giocando solo tornei, ma costruire una base concreta e importante per essere in una buona forma fisica e di gioco nel corso dei prossimi anni”.