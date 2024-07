Tathiana Garbin carica l'Italia per le Olimpiadi: "Dobbiamo sognare in grande"

Tathiana Garbin, capitale dell'Italia femminile di Billie Jean King Cup, è stata presente all'appuntamento del Wta 250 di Palermo e ha tenuto una conferenza stampa per caricare le azzurre in vista dei giochi olimpici di Parigi.

"Dobbiamo sognare in grande. Queste ragazze ci hanno insegnato che possiamo sognare davvero tanto, dobbiamo lavorare tanto affinché avvenga. C'è un effetto traino tra queste atlete. Voglia, determinazione e costanza: sono un modello, dobbiamo prendere questo come insegnamento.

Non esiste tutto e subito, c'è una costruzione che parte da lontano" ha dichiarato l'ex tennista, nelle parole riportate da SuperTennis, ricordando il secondo posto ottenuto dall'Italia nell'ultima edizione della BJK Cup.

Sull'evento in corso in Sicilia ha dichiarato: "A Palermo c'è sempre stata un'energia particolare. Per le nostre italiane è l'occasione per giocare vicino casa e di fronte alla propria famiglia. Spesso vengono qui con la famiglia al seguito, è come tornare a casa".

Sfortunatamente, non ci saranno italiane ai quarti di finale. L'ultima atleta a uscire di scena è stata Lucia Bronzetti, che ha ricevuto bellissime parole e tanti apprezzamenti da Garbin: "Sta attraversando un periodo di forma buono.

A livello tecnico ha lavorato tanto con il suo coach, Francesco Piccari, ma anche con Danilo Pizzorno. È cresciuta tanto, in vista dei prossimi anni ha ancora margini di miglioramento". L'Italia punterà tanto su Jasmine Paolini, ex finalista del Roland Garros (campi su cui sarà ospitata la manifestazione francese) e di Wimbledon, che potrà essere grande protagonista in singolare e in doppio con la compagna Sara Errani.

Anche Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti saranno ai nastri di partenza e proveranno a raggiungere un risultato positivo