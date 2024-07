Omar Camporese sceglie Lorenzo Musetti: "Mi piace più di tutti. Mi rivedo in lui"

L'ex tennista azzurro ha un consiglio da dargli: "Se migliora in queste cose può giocare a grandi livelli"

Carlos Alcaraz chiude alle polemiche: "Vacanze? Non voglio essere schiavo del tennis"

Meraviglioso, forse il più bello. È stata combattuta anche se Djokovic l’ha sempre tenuta in controllo durante i tre set combattutissimi. Se in futuro riuscisse a migliorare la percentuale del servizio e la velocità, penso che possa giocare benissimo a questi livelli" , ha concluso.

A Wimbledon è stato bravissimo: si è allenato bene, si è rimboccato le maniche, poi gli è nato anche il figlio. I problemi credo siano finiti e ha iniziato a giocare. Già la finale al Queen's gli ha dato una spinta a livello mentale e psicologico, così come la vittoria nel derby con Darderi dove aveva tutto da perdere.

Le qualità di Lorenzo non sono mai state in dubbio: “Lui sa giocare bene a tennis, poi che debba migliorare dal punto di vista mentale questo lo sappiamo tutti.

" A me piace perché faccio parte di un'epoca dove il tennis era molto più tecnico, quindi mi rivedo in Musetti e mi piace. Mettici anche il rovescio ad una mano poi…" , ha poi aggiunto.

Una crescita quella del 22enne di Carrara che sta dando finalmente i suoi frutti anche a livelli molto alti. Omar Camporese , ex tennista azzurro ha parlato di Musetti in termini entusiastici, facendo un confronto anche con Sinner, le cui caratteristiche sono completamente diverse: “ Musetti mi piace più di tutti, ho sempre detto che è quello che tecnicamente gioca meglio .

Il tennista toscano dopo un periodo in chiaroscuro è tornato in buonissima forma, e sull’erba si è vista una versione molto performante. Dalla semifinale a Eastbourne alla finale del Queen’s, fino ad arrivare alla semifinale a Wimbledon.

Ai nastri di partenza di Wimbledon, in pochi avrebbero scommesso che Lorenzo Musetti sarebbe riuscito ad andare più avanti di Jannik Sinner nel corso del torneo. Che sia stato frutto di un sorteggio più benevolo o che sia stato semplicemente più bravo poco importa.

