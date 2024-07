Reilly Opelka spiega il suo lungo calvario: "Dopo il tumore ero pronto a smettere"

Non si vedeva sui campi da Tennis dal 2022, quando disputò il torneo di Washington. Reilly Opelka ha vissuto un vero e proprio calvario. Prima i problemi all'anca, dove ha sviluppato un tumore benigno che lo ha costretto alla sala operatoria.

Poi il tendine del polso destro che lo ha riportato sotto i ferri. Operazione che non ha portato purtroppo i benefici sperati e lo ha tenuto lontano dai campi per un altro anno. Ora finalmente, quasi due anni dopo, il rientro nel circuito.

Reilly è ripartito da Newport, primo di 12 tornei nel quale usufruirà del ranking protetto. Il gigante statunitense è già ai quarti di finale, dopo aver battuto nei primi turni Constant Lestienne e Adrian Mannarino.

Ora se la vedrà con il connazionale Mackenzie Mcdonald. “Il solo fatto di essere là fuori a giocare per me significa tanto. C'è stato un momento in cui non ero sicuro che sarebbe successo di nuovo.

Ovviamente ho pensato di ritirarmi, ero pronto a smettere, sono sempre stato molto consapevole di tutto ciò che mi accadeva. Credo di essere bravo a tirare fuori il meglio di me stesso in certe situazioni ma, in questo caso, ero assolutamente pronto a finire”, ha dichiarato orgoglioso.

Poi ha spiegato alcune tappe del calvario vissuto negli ultimi anni: “Il tumore si è spostato e si è incastrato nell'articolazione, non riuscivo letteralmente a muovere la gamba. Abbiamo ritardato l'intervento per così tanto tempo che un paio di pezzi si sono staccati, così non potevo letteralmente camminare quando mi sono alzata.

Poi mi hanno iniettato un fluido e ho potuto camminare di nuovo, ma i pezzi si erano staccati e c'erano frammenti nell'articolazione dell'anca. Avrebbe potuto causare danni in seguito, per fortuna ho visto un chirurgo fantastico, non riesco a credere a quanto sia stato bravo".

Gli obiettivi per i prossimi mesi

Discorso diverso da colui che l’ha operato al polso: “Non riuscivo a dormire la notte, avevo dolore al braccio e alla mano, ho avuto bisogno di un secondo intervento e questo mi ha causato problemi in seguito con l'ingessatura del braccio, che mi ha causato problemi nervosi”, ha svelato.

Opelka ha le idee chiare sui prossimi step da raggiungere: “Sto cercando di affrontare un programma completo, di aumentare la mia resistenza, sia per quanto riguarda il braccio che l'intensità nel corso di una partita.

Voglio completare una stagione completa, come ho fatto un paio di anni fa. Questo è l'obiettivo principale in questo momento”, ha concluso.