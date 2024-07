Lorenzo Musetti svela i suoi obiettivi e parla delle Olimpiadi con Jannik Sinner

Dopo un inizio di stagione davvero molto complicato Lorenzo Musetti sta vivendo una vera e propria rinascita. Il tennista italiano ha raggiunto ottimi risultati tra Queen's e Wimbledon con la finale al Queen's e la prima semifinale Slam sull'erba londinese, un risultato che lo ha riportato al sedicesimo posto nel ranking Atp.

Ottimi risultati e una crescita che ha confermato Lorenzo come attuale numero due italiano, anche per questo Musetti è ovviamente tra i convocati per il girone di Coppa Davis, torneo che vedrà l'Italia protagonista e avrà l'obiettivo di vincere il titolo nuovamente, dopo l'impresa dello scorso anno.

Come tanti altri suoi connazionali Musetti si è concesso qualche giorno di vacanza con la compagna e il suo piccolo per rilassarsi ma senza perdere di vista i prossimi obiettivi. L'azzurro ha parlato così ai microfoni di Quotidiano di Puglia: "Anche qui in vacanza ho cercato di prepararmi e ora il primo torneo sarà Umago, ma chiaramente l'obiettivo principale di questo mini ritorno sulla terra rossa sono le Olimpiadi.

Per me è una bella soddisfazione rappresentare l'Italia, sarà bello anche fare il doppio con Jannik che mi garantisce un altro modo per provare a ottenere una medaglia. Credo che sarà una bella esperienza e vediamo bene, forza Italia".

L'azzurro è stato autore di un ottimo torneo in quel di Wimbledon e ha regalato ottime sensazioni, specialmente nella sfida ai Quarti di finale contro l'americano Taylor Fritz, una delle più belle vittorie della sua carriera.

Ora testa alle Olimpiadi e c'è curiosità per capire come funzionerà la coppia tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, i nostri principali protagonisti del tennis italiano.