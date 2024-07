Fabio Fognini salva due match point contro Varillas: "Sono stanco ma felice"

FOTO - Prime vacanze d'amore per Sinner e Anna Kalinskaya: i due felici in Sardegna

Oggi sono stato anche un po’ fortunato perché nel primo set ed in gran parte del secondo lui ha giocato meglio di me, ma sapete quanto può essere pazzo questo sport. Mi sono detto ‘Ok, cerca di fare del tuo meglio’, sono rimasto lì’, è diventata una battaglia ed alla fine ho superato un altro turno” , ha detto Fognini nell'intervista post-partita e nelle parole riportate da SuperTennis.

Il contro break subito nel set decisivo non ha condizionato l'azzurro, bravo a fermare di nuovo il suo avversario sul 5-5 e a raggiungere i quarti di finale al torneo ATP 250 di Gstaad.

Novak Djokovic: "Obiettivi? Olimpiadi e US Open. Ecco fino a quando giocherò" 2 giorni fa

È stata una splendida rimonta - resa epica dai due match point annullati nel secondo set - a permettere a Fabio Fognini di conquistare il 76esimo quarto di finale, il 51esimo sulla terra battuta, in carriera nel circuito maggiore.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD