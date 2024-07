Dall'obiettivo medaglia alla sfida ad Alcaraz e Sinner: le parole di Rune

In molti lo paragonavano a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ma al momento il terzo baby prodigio del tennis mondiale non sembra essere esploso. Il danese Holger Rune è in difficoltà, è uscito dalla Top 15 mondiale e vive ormai troppi alti e bassi.

A Wimbledon contro un Djokovic tutt'altro che imbattibile quasi non ha lottato e il danese ha evidenziato grosse difficoltà. Ora Rune lavora ad Amburgo in vista delle Olimpiadi di Parigi, torneo dove l'obiettivo è raggiungere almeno una medaglia.

Holger ha parlato ai microfoni di Tennis.net ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni, ecco le sue parole: "Per me i giochi Olimpici significavano molto, il sostegno che ricevo dai miei connazionali è continuo e lo vedo sia durante i tornei che sui social network, è un qualcosa di unico e indescrivibile.

Vincere una medaglia ai Giochi sarebbe davvero speciale. Amburgo? Le condizioni non sono uguali a quelle di Parigi, ma sicuramente un buon allenamento e un buon torneo qui possono aiutare, mi piacerebbe vincere diverse medaglie, non solo nel singolare ma anche nel doppio misto con la Wozniacki".

Riguardo alla rivalità con Alcaraz e Sinner il danese spiega: "Spero un giorno di riuscire a raggiungere loro due, hanno ottenuto un livello clamoroso. Ciò che Carlos sta raggiungendo alla sua età è fantastico, posso solo congratularmi con lui, questo mi motiva a fare bene e lavorare giorno dopo giorno per provare a raggiungere i loro risultati nei grandi tornei.

Per ora penso solo alla mia crescita, solo io posso decidere la mia evoluzione personale e tennistica", chiude il tennista. Un piccolo commento anche sulle critiche ricevute via Twitter da Boris Becker, suo ex coach: "La collaborazione con Boris ha funzionato molto bene, io così ricordo.

Mi ha aiutato a tornare in campo con la giusta mentalità, il suo tweet mi ha sorpreso ma non cambia la mia opinione su di lui, è un grande tennista ed è stato una leggenda di questo sport".