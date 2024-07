Corretja: "C'è un prima e un dopo nella rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner"

L'ex tennista spagnolo Alex Corretja due volte finalista al Roland Garros e al suo massimo numero 2 del mondo commenta il successo a Wimbledon di Carlos Alcaraz e parla della rivalità tra il tennista spagnolo e l'attuale numero 1 del mondo Jannik Sinner.

E Corretja vede un momento importantissimo in questa rivalità. Un momento che ha rappresentato sicuramente una svolta per il tennista che ha appena conquistato in serie Roland Garros e Wimbledon. Corretja infatti parlando alla televisione spagnola ha affermato che "c'è un un prima e un dopo la semifinale del Roland Garros contro Jannik Sinner".

"Quel giorno, ha dato la sua visione delle cose Corretja, Alcaraz ha imparato che è con la sofferenza e la forza d’animo che si vincono gli Slam".

Alex Corretja: "La vittoria di Alcaraz su Sinner a Parigi è stata una scintilla"

Corretja ha proseguito il suo ragionamento: "La vittoria di Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner nella semifinale del Roland Garros è stata una vera e propria scintilla per lui.

Il saper mantenere la calma è ciò che è cambiato di più in Carlos Alcaraz nelle ultime settimane. C'è un prima e un dopo la semifinale del Roland Garros, quando ha battuto Sinner dopo essere stato sotto di due set a uno.

Quel giorno ha imparato che è con la sofferenza e la forza d’animo che si vincono i tornei del Grande Slam". "Quando non giocava il suo miglior tennis – ha concluso Corretja – prima pensava che non era sufficiente per vincere questo tipo di tornei.

Invece ora sta comprendendo che anche senza giocare il suo miglior tennis può comunque arrivare nelle fasi finali degli Slam e poi vincerli”.