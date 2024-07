Furlan su Jasmine Paolini: "Cerchiamo sempre di migliorare. Jannik Sinner un esempio"

Quando ha deciso di seguire il suggerimento di Ivano Pieri e si è trasferita al Centro Federale di Tirrenia, Jasmine Paolini ha incontrato due persone che sarebbero poi diventate centrali nel suo percorso di crescita: Tathiana Garbin e Renzo Furlan.

Quest'ultimo ha iniziato a lavorare con lei nel 2015 ma solo part-time; le cose sono cambiate durante la pandemia, quando la loro collaborazione si è trasformata in un sodalizio vincente. Furlan è uno dei segreti di una tennista che ha ormai raggiunto con orgoglio lo status di big player e che può puntare a conquistare i tornei più importanti del Tour WTA.

Furlan su Paolini: "Cerchiamo sempre di migliorare. Sinner un esempio"

Le finali al Roland Garros e a Wimbledon hanno fatto sognare tutti gli appassionati di tennis italiani, ma - come ha spiegato Furlan - la stagione non è ancora terminata e bisogna lottare per continuare a crescere.

"Ti accorgi che sei in un altro livello e vai avanti. Pianifichi strategie nuove di allenamento perché stai andando alla grande. Jasmine ha fatto grandi cose, ne siamo felici. Ma ora sono archiviate. Ora già testa a Olimpiadi e trasferta americana.

Solo a fine stagione capiremo e codificheremo davvero tutto quello che è stato fatto nel corso di quest'anno che finora è stato straordinario" , ha dichiarato Furlan nell'ultima puntata di Tennis Talk, trasmissione in onda su SuperTennis.

"Jasmine è solare con tanta energia. Io sono un po' l'opposto, più riflessivo. Ma sono sempre stato convinto che il nemico del miglioramento sia la staticità e su questo andiamo estremamente d'accordo. Cerchiamo sempre di migliorare qualcosa, osserviamo tantissimo.

Guardiamo tanto ad esempio Jannik Sinner, che sa generare una velocità di palla pazzesca grazie alla sua tecnica, al suo modo di colpire, come cerca la palla e come usa i caricamenti. Jasmine ha un ottimo tempo sulla palla e sa farla andare velocissima, poi sa muoversi benissimo avanti, indietro e in laterale.

Unito a questo c'è anche il fatto che attraverso il doppio è salita molto come qualità con il servizio e la risposta. Poi che questo si traducesse in una finale a Wimbledon non me lo sarei aspettato" .