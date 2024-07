A Newport rientro vincente di Reilly Opelka dopo quasi due anni di stop: "Fantastico"

Reilly Opelka aveva giocato l'ultima volta una partita a livello Atp quasi due anni fa, nell'agosto 2022, a Washington. L'americano è tornato a giocare con una wild card questa settimana all'Atp Newport, storico torneo negli Stati Uniti su erba.

E al primo turno ha vinto contro il francese Constant Lestienne 6-1, 2-6, 7-6. "È stato davvero bello – ha detto Opelka - Ci ho messo un po' a trovare certe cose. La mia risposta c'era all'inizio, il che era strano, mentre il mio servizio no.

Poi la risposta è andata via ed è tornato il servizio e in un certo senso è stato esattamente lo stesso punto nel quale mi ero fermato. È stato bello tornare. Sembravano più di due anni. Quindi sì, è stato bello ritrovare il mio livello.

Sto ancora riprendendo le mie gambe e cercando di capire tutto. Ma sì, è fantastico essere tornati”. Opelka è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'anca e successivamente al polso, che lo ha tenuto fuori per questo periodo prolungato.

Reilly Opelka: "Ovviamente ci saranno alcuni intoppi con il mio corpo. Vedremo come mi sentirò domani"

"Gli infortuni – ha detto Opelka – fanno parte dello sport. Fortunatamente, mi sento come se stessi riprendendo da dove avevo lasciato a Washington.

Da dove ero un paio di mesi fa, questo è un grande passo per me. Non ero sicuro di giocare quest'anno oppure no. Ma per ora mi sento davvero bene con il mio corpo, toccando ferro. Sto andando nella giusta direzione". Ora Opelka affronterà la testa di serie numero 1 Adrian Mannarino: "Ovviamente ci saranno alcuni intoppi, presumo, con il mio corpo.

Vedremo come mi sentirò domani. Non giocavo così tanto a tennis da due anni. Adrian è un duro, è il campione in carica, davvero bravo sull'erba, un avversario difficile. Non gioco con un mancino da molto tempo, quindi sarà divertente.

Sarà interessante. Un grande test per me".