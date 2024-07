Jasmine Paolini troppo bassa rispetto alle colleghe? La bella risposta dell'azzurra

Jasmine Paolini è a tutti gli effetti una delle tenniste più forti e competitive in circolazione. Le finali al Roland Garros e Wimbledon, il titolo Wta 1000 di Dubai sono solo alcuni dei risultati raggiunti in questo suo incredibile 2024, che l’hanno vista raggiungere la quinta posizione del ranking.

Archiviata la delusione della sconfitta a Londra contro Barbora Krejcikova, l’azzurra guarda già avanti e si proietta ai prossimi obiettivi, che la vedranno impegnata a Parigi per le Olimpiadi: "Ora il mio obiettivo sono le Olimpiadi.

Non vedo l'ora che comincino. Voglio credere di più in me stessa e non pormi limiti", ha detto ai microfoni di Vogue. La competizione a cinque cerchi si giocherà sui prestigiosi campi in terra battuta del Major parigino e andranno in scena dal 27 luglio al 4 agosto.

"Penso solo a giocare con le armi che ho a disposizione"

Alla tennista azzurra è stato posto poi un quesito particolare. Le è stato fatto notare che le sue ultime avversarie in finale Slam, Iga Swiatek e Krejcikova, sono di gran lunga più alte di lei, rispettivamente 1.76 della polacca e 1.78 della ceca, contro i 163 centimetri della tennista azzurra.

Una differenza che a questi livelli si fa sentire, ma che non tocca particolarmente la nativa di Castelnuovo di Garfagnana. "In realtà non mi è capitato tante volte che me l'abbiano fatto notare. Le persone a me vicine non mi hanno mai posto questo limite.

Sicuramente se fossi stata alta qualche centimetro più forse mi avrebbe aiutato. Ma chi può dirlo? Sinceramente in questo momento non mi pongo il problema, no? Penso a giocare con le armi che ho a disposizione", ha concluso la numero uno azzurra.