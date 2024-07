Esordio vincente per Fabio Fognini a Gstaad: "Sono qui per fare del mio meglio"

Buona la prima di Fabio Fognini al ritorno sulla terra rossa. Dopo la buona campagna sull’erba di Wimbledon, esordio convincente per il 37enne azzurro all’Atp 250 “Swiss Open Gstaad”. Al primo turno del torneo elvetico Fabio, campione a Gstaad nel 2017, ha sconfitto il francese Titouan Drouguet in un’ora e 23 minuti di partita, imponendosi col punteggio di 6-4 6-3.

Decisivi, per l’esito finale, un break per set. Nel primo parziale l’azzurro è riuscito a strappare il servizio proprio nel decimo game, alla prima palla break, dopo un set in equilibrio in cui nessuno dei due tennisti ha concesso break point.

Nella seconda frazione, il tennista ligure ha alzato il livello, dopo un immediato break e contro-break a inizio set. L’azzurro si è ripreso il vantaggio nel sesto game e ha chiuso in due set. Al termine del match Fognini, testa di serie numero sette del torneo svizzero, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Supertennis, esprimendo le proprie sensazioni dopo la qualificazione al secondo turno, dove affronterà Juan Pablo Varillas.

Le parole di Fabio Fognini

Queste le parole dell’italiano dopo il successo su Drouguet: “Sono già stato a Gstaad diverse volte e ho bei ricordi. Lui aveva già giocato due match qui ed era piuttosto a suo agio ma sono contento di essere passato al secondo turno.

Lo scorso anno sono venuto qui dopo l’infortunio ed ho perso in tre all’esordio contro chi poi è arrivato in finale. Stavolta sono qui senza grandi aspettative: ho giocato tre buoni match a Wimbledon, poi mi sono riposato un po’.

So che è un tabellone molto, molto duro ma sono qui per combattere e fare del mio meglio”. Due gli altri tennisti azzurri in tabellone: Matteo Berrettini e Stefano Napolitano.