Juan Carlos Ferrero: "Sorpreso dal livello di Djokovic. È stato difficile per lui"

"Sono rimasto sorpreso dal livello di Novak Djokovic" . Juan Carlos Ferrero ha sempre creduto in Carlos Alcaraz - molte decisioni prese in passato lo dimostrano più di ogni racconto - ma non si aspettava certo di vederlo trionfare in tre set e senza mai andare in difficoltà nella finale di Wimbledon contro Djokovic.

L'allenatore spagnolo, intervenuto in diretta ai microfoni di Diario AS, ha espresso tutto il suo orgoglio per il quarto Slam in carriera conquistato dal suo allievo e parlato della prestazione non proprio convincente del campione serbo.

Ferrero: "Sorpreso dal livello di Djokovic. È stato difficile per lui"

"Carlos è molto bravo e dobbiamo cercare di guidarlo bene in modo che ci regali molte soddisfazioni. Questo è il grande lavoro da fare.

È un inizio di carriera entusiasmante e ricco di speranza. Abbiamo un giocatore unico che sta cercando di scrivere la sua storia. Cercheremo di non fare troppi paragoni. Ovviamente, vedendo che ha vinto 4 Slam a 21 anni, le persone parlano molto.

Ma noi dobbiamo cercare di mantenere la calma e lavorare bene per continuare così" , ha spiegato Ferrero. "Bisogna sempre crescere e, quindi, dobbiamo continuare a lavorare. A 21 anni non puoi permetterti di non crescere più.

Devi continuare a migliorare e andare avanti, avere sempre l'entusiasmo e la motivazione per provare a vincere ogni torneo a cui partecipi" . Ferrer si è infine soffermato sul livello espresso da Djokovic nell'ultimo atto dei Championships sottolineando un aspetto in particolare.

"Sono rimasto un po' sorpreso dal livello di Djokovic. Penso che si sia sentito sopraffatto fin dall'inizio. È stato difficile per lui tenere il passo di Carlos" . Il prossimo obiettivo di Alcaraz è vincere una medaglia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove prenderà parte anche al torneo di doppio insieme al suo idolo Rafael Nadal.