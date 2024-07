Toni Nadal: "Novak Djokovic ha tentato una tattica suicida contro Carlos Alcaraz"

Lo zio ed ex allenatore di Rafael Nadal Toni Nadal ha analizzato la finale di Wimbledon vinta nettamente da Carlos Alcaraz in tre set su Novak Djokovic. Toni Nadal ha un'idea ben precisa che è stata illustrata in un articolo scritto per il giornale spagnolo El Pais su come si sia sviluppata la partita.

Nella sua analisi alla vittoria di Alcaraz su Djokovic, Toni Nadal ritiene che il tennista serbo abbia commesso un grosso errore tattico nel momento di preparare la partita. "Immagino, analizza Toni Nadal, come ho scritto il giorno prima della finale, i dubbi di Novak Djokovic e della sua squadra all’avvicinarsi della partita.

La decisione non è stata facile da prendere. Come possiamo affrontare la partita, con le nostre armi abituali e il nostro stile, oppure provare a neutralizzare l'avversario cercando altre soluzioni e allontanandoci dal nostro gioco consueto?".

Toni Nadal: "Djokovic ha tentato una tattica che alla prova del campo si è rivelata suicida"

“Personalmente – continua Toni Nadal - ho sempre optato per la prima soluzione. Se già è difficile giocare bene facendo quello a cui sei abituato, secondo me è sempre stato molto più difficile giocare bene, soprattutto in finale, facendo quello a cui non sei abituato.

Djokovic ha optato per la seconda soluzione. Sapendo che né le sue gambe né la precisione dei suoi tiri sono più quelli di un tempo, e che una partita lunga e fisica ovviamente non gli sarebbe stata favorevole contro un avversario come Alcaraz, ha tentato una tattica che alla fine si è rivelata suicida.

Voleva impostare un ritmo elevato, giocare in modo aggressivo, accorciare gli scambi da fondo campo e alla minima occasione, cercare di andare a concludere gli scambi a rete, ma non gli è andata come era nelle sue intenzioni" ha concluso l'ex coach di Rafael Nadal.