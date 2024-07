Alcaraz cita la sconfitta che l'ha fatto crescere e parla della rivalità con Sinner

Carlos Alcaraz nella conferenza stampa post successo a Wimbledon ha parlato della finale contro Novak Djokovic di fatto dominata per due set e poi chiusa al tie break del terzo set e anche della rivalità con Jannik Sinner attuale numero 1 del mondo.

E ha svolto un'interessante considerazione sulla partita persa dalla quale ha imparato di più. Parole di grande rispetto per Novak Djokovic da parte del tennista spagnolo: "Continuo a pensare che Novak sia Superman perché quello che ha fatto in questo torneo con un'operazione a poche settimane dall'inizio del torneo è incredibile.

Stavo parlando con il mio team di quanto sia stato straordinario il lavoro che hanno svolto. Avere l'opportunità di giocare in un torneo e arrivare in finale è qualcosa di fuori dal mondo per me. L’ho battuto oggi, ma per me Novak è ancora come Superman".

Naturalmente c'è soddisfazione per il suo livello di gioco: "Nella prima partita del torneo ho servito piuttosto male e sapevo di dover offrire qualcosa di meglio. Nei miei giorni liberi allenavo i servizi e mi concentravo molto su quello per migliorare.

Penso di essere migliorato in ogni partita e sono molto contento del mio servizio oggi perché è stata la mia arma principale. A questo livello, penso che il mio dritto possa ancora migliorare e ogni anno che passa dovrebbe essere così.

Posso migliorare il mio gioco in generale".

Carlos Alcaraz, la sconfitta dalla quale ha imparato di più e la rivalità con Jannik Sinner

"Quali sono le sconfitte dalle quali ha imparato di più?" viene chiesto in conferenza stampa.

Alcaraz ne cita una in particolare: "Ho imparato molto dalla sconfitta contro Medvedev agli US Open 2023. Dovevo essere migliore, crescere ed essere più maturo in queste situazioni. Ho mollato un po' nel secondo set dopo aver perso il primo.

È qualcosa di inaccettabile quando si gioca uno Slam e sapevo che queste cose non sarebbero potute succedermi di nuovo. Mi ha aiutato molto a migliorare mentalmente. Ora sono qui grazie a questo tipo di situazioni da cui ho imparato".

Inevitabile parlare della rivalità con Jannik Sinner: “Essere lì con Jannik a 22 anni e in testa alla classifica a 21 e vincere uno Slam è bellissimo. È positivo per il tennis avere volti nuovi che vincono grandi tornei e lottano per il primato.

Abbiamo una grande rivalità come giovani giocatori che stanno emergendo. È fantastico per lo sport, per il tennis e anche per i giocatori".