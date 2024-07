Carlos Alcaraz: "Gli Slam vinti? Vedremo a fine carriera se saranno 25, 30, 15 o 4"

Carlos Alcaraz è ovviamente al settimo cielo dopo il secondo successo di fila a Wimbledon, la quarta prova del Grande Slam vinta in carriera visto che ha nel suo palmares anche il Roland Garros e l'Us Open. Grande felicità dopo aver confermato il titolo conquistato dodici mesi fa: "È stata una grande partita da parte mia e ovviamente Novak Djokovic non ha giocato al meglio nei primi due set, ha commesso molti errori e io ne ho approfittato.

È una sensazione fantastica anche solo pensare di aver vinto Roland Garros e Wimbledon nello stesso anno, qualcosa che pochi giocatori hanno fatto prima. È incredibile realizzare che ho vinto Wimbledon due volte di fila".

Gli snocciolano tutti i dati record per un giocatore di 21 anni e soprattutto i 4 Slam già vinti: "Cerco di non pensarci troppo. È un ottimo inizio per la mia carriera, sì, ma devo andare avanti e costruire il mio percorso.

A fine carriera voglio sedermi allo stesso tavolo dei grandi, questo è il mio obiettivo e il mio sogno in questo momento. Cercherò di continuare a vincere e finire la mia carriera con molti titoli".

Carlos Alcaraz e la domanda sugli Slam vinti a fine carriera

A chi gli chiede in conferenza stampa “Quanti titoli del Grande Slam vuoi vincere?” ecco la risposta di Alcaraz: "In questo momento sono molto contento di tutto il lavoro che sto facendo con la mia squadra.

Sono molto orgoglioso di me stesso e di tutte le cose che sto facendo bene. Sono anche molto orgoglioso delle persone intorno a me. Tutto quello che abbiamo fatto finora è stato incredibile, un viaggio incredibile. Voglio andare avanti, continuare a migliorare, crescere e vincere.

Questo è tutto ciò che conta per me in questo momento. Non so quale sia il mio limite e non voglio pensarci. Voglio solo godermi il mio momento e continuare a sognare. Vedremo alla fine della mia carriera se saranno 25, 30, 15 o 4. L’unica cosa che so è che voglio continuare a godermelo e vedremo cosa mi riserva il futuro".