“Il padel supererà il tennis” - Aperta la discussione e Novak Djokovic si schiera

Le paure di Novak Djokovic sull’avvento del padel sono giustificate? Si, parola di Simone Cremona. Il giocatore di padel italiano, numero 109 della classifica mondiale, è uno dei rappresentanti principali di questo sport nel nostro paese, disciplina sempre più amata e praticata a livello amatoriale.

Il 37enne nativo di Codogno, in un’intervista di Supertennis, ha risposto all’affermazione rilasciata qualche giorno fa dal 24 volte campione slam, il quale, durante una conferenza stampa a Wimbledon, aveva avvisato: “Il tennis stia attento, su uno dei nostri campi da tennis si possono costruire tre campi da padel e presto i club offriranno solo il padel”.

Le parole di Simone Cremona

In vista dell’esordio dell’europeo, in programma a Cagliari, il padelista italiano ha commentato il successo crescente del proprio sport in Italia e nel mondo. «L'abbiamo visto nella tappa di Palermo di questo circuito e la cosa si ripete a Bari, anche alle 13 con un gran caldo come in questi giorni noi abbiamo il piacere di scendere in campo così come ce l'hanno le tante persone che sono qui al Green Park di Bari per seguire le fasi del torneo.

È incredibile quanto pubblico ci sia con questo caldo, di sabato quando il mare è a due passi. Il punto è che il padel è divertente, allegro, ha ritmo per chi lo gioca e per chi viene a vederlo».

Ex tennista di modesto livello, Cremona ha spiegato: «A me piace il tennis, è stato il mio primo amore, ma ha ragione Toni Nadal, il padel ti prende e ti porta in un mondo divertimento e poi è più socializzante, ci si ritrova per l'aperitivo dopo la partita e vanno fortissimo le partite di misto, tra due fidanzati magari, moglie e marito o il ragazzo che vuol far colpo sulla ragazza che gli fa battere il cuore.

Il padel porta la vita di tutti i giorni sul campo e abbatte molte barriere in tema di socializzazione». Sul futuro di tennis e padel. “La Spagna è il paese di riferimento, la culla mondiale del padel e in Spagna, dopo il calcio nel quale stanno vincendo e tanto ormai da molti anni, il padel è il secondo sport a livello nazionale.

E allora sì, non so quanto ci vorrà e non penso moltissimo tempo, ma arriveremo a punto in cui il padel supererà il tennis, ma Nole stia tranquillo perché il tennis non morirà mai”.