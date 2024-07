La gioia di Barbora Krejcikova nel ricordo di Novotna: "Wimbledon torneo speciale"

Barbora Krejcikova ha vinto il torneo di Wimbledon. Seconda prova del Grande Slam vinta per la giocatrice ceca dopo il Roland Garros 2021. Una vittoria speciale per lei segnata anche dalle lacrime nel momento in cui è arrivata davanti al tabellone di Wimbledon che contiene tutti i nomi delle vincitrici del passato e nel quale ha letto il nome di Jana Novotna, sua mentore, amica e allenatrice, vincitrice a Wimbledon nel 1998 e scomparsa nel 2017 a 49 anni per un male incurabile.

Krejcikova è stata travolta dall'emozione e poi in conferenza stampa ha spiegato come per lei vincere Wimbledon sia un fatto veramente speciale.

Barbora Krejcikova: “Bellissimo è essere campioni di due Slam”

La vincitrice di Wimbledon 2024 spiega: "Ho avuto una buona sensazione fin dalla prima partita, sono andata partita dopo partita sentendomi sempre meglio.

Non so come sia successo, ma sono la vincitrice di questa edizione. L'esperienza mi ha aiutato, questo è certo, è un vantaggio aver potuto giocare tante finali in doppio e doppio misto". Il racconto della finale contro Jasmine Paolini: "Ho iniziato bene, sono contenta del primo set.

Penso che nel secondo set lei sia migliorata. Tutto lo stress è scomparso e ha iniziato a sentirsi sempre più a suo agio in campo. Lì ho avuto possibilità ma non le ho sfruttate. È stato un set difficile.

Nel terzo ho tenuto i nervi saldi, ho lottato su ogni palla, sperando di avere l'opportunità di sfondare, il resto è storia", ha spiega Krejcikova. "E' fantastico essere campionessa di due tornei del Grande Slam, è qualcosa di incredibile ma sono sempre la stessa persona.

Amo il tennis, voglio continuare a giocare e lottare per altri tornei. Vincere uno Slam è fantastico. Vincere a Wimbledon è qualcosa di molto importante per me. Un torneo speciale. Le cose sono cambiate un po' quando ho incontrato Jana Novotna e lei mi ha raccontato delle storie su Wimbledon come il torneo più grande di tutti".

In campo Krejcikova aveva ricordato Novotna con queste parole: "È stata Jana a dirmi che avevo del potenziale e che avrei dovuto assolutamente diventare professionista e provare a realizzarlo. Prima di morire, mi disse di vincere uno Slam.

L’avevo già fatto a Parigi nel 2021. È stato un momento incredibile per me. Ma non avrei mai sognato di vincere il suo stesso trofeo a Wimbledon".