Paolini: "È più dura da digerire rispetto a Parigi, ma è bello giocare questi match"

Spero di giocare un buon tennis. Staccherò qualche giorno adesso, ma poi ci alleneremo sulla terra battuta per cercare poi di essere pronti. Vediamo quello che viene, cercherò di dare il massimo perché è un obiettivo importante. Ci metterò tutto. Speriamo vadano bene"

"Non mi sono pentita. Mi sono pentita di aver sbagliato la seconda ( ride, ndr). Era fuori veramente di poco, ci poteva anche stare. Tornassi indietro probabilmente mi prenderei un pochino più di tempo tra la prima e la seconda...

Oggi forse è un po' più dura da digerire, sono partita male... Però alla fine è andata così, lei ha giocato molto bene e ha servito molto bene per tutti i momenti chiave della partita" . Nel settimo game del set decisivo, Paolini ha chiamato l'hawk-eye sulla prima di servizio e poi dovuto giocare la seconda; una seconda che si è purtroppo trasformata nel doloroso doppio fallo che ha consegnato il break alla sua avversaria.

Analizzando il match perso contro Barbora Krejcikova in conferenza stampa - nelle parole riportate da Eurosport - Paolini ha detto: "Al momento cerco di non mettermi pressioni addosso,mi sto godendo il livello a cui sto giocando e le partite che sto disputando.

Due finali consecutive in un Major, top 5, primo WTA 1000 a Dubai: il 2024 ha fatto capire a Paolini di poter puntare a vincere i titoli più importanti del circuito.

Jasmine Paolini non è riuscita a conquistare il suo primo Slam a Wimbledon , ma conosce bene tutti i sacrifici che ha compiuto per arrivare a determinati livelli. Fino a qualche mese fa sembrava impossibile conseguire risultati di tale portata e, invece, insieme a Renzo Furlan ha costruito qualcosa di unico.

