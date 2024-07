Angelo Binaghi elogia i risultati di Jasmine Paolini: "Non c'è solo Jannik Sinner"

“Una grande conferma". Angelo Binaghi ha così esaltato il risultato di Jasmine Paolini a Wimbledon, nonostante la delusione di non essere riuscita a vincere la finale contro la tennista ceca Barbora Krejcikova.

"Ad arrivare in una finale Slam ci eravamo riusciti due volte: con Schiavone al Roland Garros, con Pennetta e Vinci in quella sfida famosa degli Us Open 2015. Lei ci è invece riuscita due volte in un mese, che è una cosa straordinaria.

Alla vittoria ci siamo andati vicino. Bisogna accettarlo ed essere convinti, con ragione, che è stata una prestazione straordinaria" ha commentato il presidente della Fitp, presente naturalmente sul Centre Court a Londra.

Binaghi ha tracciato un bilancio di queste due settimane nel torneo Major londinese: "Abbiamo visto una grande Italia, Lorenzo Musetti in semifinale e Jannik Sinner che è arrivato comunque ai quarti. Ma anche gli altri ragazzi hanno fatto degli ottimi match.

Finiamo questo Slam con molta più fiducia rispetto al mese scorso, in cui avevamo fatto un Roland Garros straordinario. Credo che tutto questo ci faccia arrivare carichi e consapevoli alle Olimpiadi e agli Us Open. Jannik deve ripetere quello che ha fatto sulla stessa superficie a Melbourne, perché sicuramente ha un po’ di amaro in bocca.

Abbiamo tante altre frecce al nostro arco come Jasmine che deve insistere, perché prima o poi, vincerà uno Slam. Lorenzo e tutti gli altri giovani continueranno a far sognare e appassionare gli italiani, questa volta dal vivo" ha dichiarato in un'intervista rilasciata a SuperTennis.

Il prossimo grande appuntamento per l'Italia saranno i giochi olimpici in Francia dalla fine del mese di luglio. Poi ci si potrà concentrare sulla tournée americana sul cemento, che terminerà con gli Us Open.