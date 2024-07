"Sono un po' triste, ma cerco di continuare a sorridere" . Il sogno Slam di Jasmine Paolini si è interrotto per il secondo torneo di fila in finale, ma le imprese compiute negli ultimi mesi non possono cancellare quel meraviglioso sorriso che incanta il Tour WTA per tutta la stagione.

La prima giocatrice italiana a scendere in campo sul Centrale più famoso del mondo nell'ultimo atto dei Championships ha perso la seconda finale consecutiva in un Major, ma ha come sempre dato tutto quello che aveva.

È proprio con questo sorriso che Paolini dovrà guardare al futuro e continuare a coltivare il suo grande sogno. A trionfare a Wimbledon è stata un'ottima Barbora Krejcikova, che potrà ora dedicare questo splendido successo alla sua cara ex allenatrice Jana Novotna, scomparsa purtroppo nel 2017.

Jasmine Paolini: "Sono triste, ma continuo a sorridere"

"Ciao a tutti. Vi ringrazio per essere venuti, vedere questo stadio pieno è un sogno diventato realtà. Congratulazioni a Barbora. Hai giocato un tennis molto bello, faccio i complimenti a te e a tutto il tuo team.

Sono orgogliosa di quello che ho fatto. Gli ultimi mesi sono stati folli, ringrazio la mia famiglia e il mio team. Senza di loro non sarei qui, credono sempre in me" , ha dichiarato Paolini durante la premiazione. "In queste due fantastiche due settimane ho ricevuto molto supporto ed è bellissimo sentire l'affetto del pubblico.

Sono un po' triste, ma cerco di continuare a sorridere. Devo ricordare che questa è comunque una incredibile giornata, perché ho giocato una finale a Wimbledon. Tifavo Roger Federer e vedevo tutte le sue partite in questo torneo" .