Novak Djokovic elogia Musetti e chiarisce sull'infortunio: "Non sono stato avventato"

Novak Djokovic ha sconfitto tre set a zero Lorenzo Musetti nella semifinale di Wimbledon. E commentando la decima finale raggiunta nel terzo Slam della stagione il tennista serbo commenta così: "Per certi versi tutto questo è surreale, è sempre stato il mio torneo preferito fin da bambino.

Ricordo sempre a me stesso di non dare nulla per scontato, soprattutto quando giochi la finale del più grande torneo nella storia di questo sport". E ripercorre le tappe: dal ritiro a Parigi fino all'intervento al ginocchio e l'approdo a Londra: "Quando sono arrivato a Wimbledon, la verità è che non ero sicuro di giocare fino a 3-4 giorni prima, ma ho fatto uno sforzo in più per recuperare il più velocemente possibile proprio perché era Wimbledon.

Non sono stato avventato, avrebbe significato andare contro i medici che dirigevano la mia riabilitazione. Abbiamo quindi concordato che non avremmo parlato della mia partecipazione fino a 3-4 giorni prima dell'inizio del torneo.

Tutto il processo di questi ultimi 20 giorni è quello che ci ha dato indicazioni positive. Non dimentichiamo che Taylor Fritz, in un caso molto simile al mio, è riuscito a tornare 21 giorni dopo l'intervento: per me è stato molto incoraggiante sapere che c’era già qualcuno che aveva vissuto quella situazione".

“Sono molto felice di essere arrivato in finale, anche se nei primi turni non pensavo a questo fatto, pensavo solo a muovermi bene e a non farmi male. Dal terzo o quarto turno è stato allora che ho iniziato a giocare al massimo, quando ho visto che avrei avuto la possibilità di lottare per il titolo".

Il successo di Novak Djokovic su Lorenzo Musetti e la finale contro Carlos Alcaraz

“Onestamente – ha affermato Djokovic sulla sua semifinale contro Musetti - non credo di aver giocato il mio miglior tennis. Direi che la mia migliore partita dell'anno è stata contro Rune, mi sentivo meglio in campo, è stata una partita diversa.

Musetti è un giocatore scomodo per lo slice che ha e per come si difende, sa fare serve and volley, è molto intelligente e ha un gioco completo. Ha molto talento, non sai cosa aspettarti. Probabilmente nei momenti importanti di ogni set ho giocato un po' meglio di lui e questo è bastato".

Ed ora c'è la finale Alcaraz-Djokovic: "Alcaraz è ancora molto giovane anche se ha già vinto tre tornei del Grande Slam e punta al quarto. Ci ha sorpreso tutti l'anno scorso con il modo in cui ha giocato al Queen's e a Wimbledon.

Il modo in cui si è mosso sull’erba in questi ultimi due anni è stato fantastico, vedo molte somiglianze tra me e lui in termini di capacità di adattamento alle superfici. È un giocatore molto completo, quello che ha fatto ad un'età così giovane è impressionante, sono sicuro che vincerà molto nella sua carriera".