Novak Djokovic: "So che Roger Federer ha vinto 8 volte Wimbledon e io 7"

Novak Djokovic ha battuto Lorenzo Musetti in semifinale a Wimbledon e giocherà la sua decima finale a Wimbledon. Ha vinto sette titoli ed è inevitabile che il pensiero di tutti sia andato sulla possibilità che ha domani il tennista serbo di eguagliare Roger Federer a quota 8 titoli a Wimbledon.

Djokovic ha vinto in carriera 24 Slam e domani darà l'assalto al titolo numero 25 nella finale contro Carlos Alcaraz. Djokovic non si è sottratto alla domanda sul parallelo con le vittorie di Federer: "Sono consapevole che Roger ha 8 Wimbledon e io sette, è in gioco la storia, oltre a un potenziale titolo numero 25 nei tornei del Grande Slam.

Naturalmente questo serve come motivazione, ma allo stesso tempo porta pressione e aspettative. Ogni volta che scendo in campo so che ho 37 anni e gareggio contro ragazzi di 21 anni, ma mi aspetto comunque di vincere la maggior parte delle mie partite, la gente si aspetta che io vinca il 99% delle mie partite".

Novak Djokovic: "Wimbledon tira fuori solo il meglio di me"

”Ogni volta che gioco – ha sottolineato Djokovic - devo fare tutto il possibile per essere alla pari con Carlos, Jannik, Sasha o Daniil. In questa stagione non ci sono stati tanti successi per me, probabilmente è la prima metà d'anno più debole della mia carriera, ma va bene, ho dovuto adattarmi e accettarlo, cercare di trovare una via d'uscita da un infortunio e riorganizzare tutto".

"Per tanti anni – ha continuato il fuoriclasse serbo - non sono arrivato a Wimbledon con il livello desiderato e ho finito per vincere il titolo, poi le cose sono cambiate. Wimbledon tira fuori solo il meglio di me, mi motiva a presentarmi e ad esibirmi sempre al meglio delle mie capacità.

Sono consapevole di ciò che è in gioco in ogni Grande Slam a cui partecipo, c’è sempre la storia in gioco, la uso come carburante per giocare il mio miglior tennis".