"Ho tanti tornei per poter far bene, per poter fare punti, per poter sognare di finire in Top 10 e perché no azzardare di giocarmi le Finals a Torino" . Questa è forse la più grande lezione che Lorenzo Musetti porterà via con sé e custodirà con cura dopo le fantastiche due settimane vissute a Wimbledon: non esiste nessun limite.

Il tennista italiano ha raggiunto per la prima volta in carriera le semifinali in un torneo del Grande Slam e dal prossimo lunedì sarà il numero 16 del mondo. Un ranking che gli consentirà di essere testa di serie nella maggior parte dei tornei e sognare, come ha specificato lui stesso in conferenza stampa, un posto alle Nitto ATP Finals di Torino.

"Credo che sicuramente questo mese mi abbia portato delle gioie immense, dei sogni nel cassetto che avevo da piccolo che ho potuto realizzare. Ha tirato fuori il meglio. Sicuramente devo portarmi questo per il resto della stagione.

Un altro dei miei sogni è quello di raggiungere la Top 10" , ha dichiarato Musetti nelle parole riportate da Eurosport.

Musetti: "Sogno la top 10 e le Finals. Sinner? Bella coppia di doppio alle Olimpiadi"

Un altro importante obiettivo per Musetti è dare il massimo per l'Italia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il 22enne disputerà anche il torneo di doppio e farà squadra con Jannik Sinner. "Non abbiamo avuto molto tempo per allenarlo, abbiamo anche scoperto tardi di essere noi l'altra coppia che scenderà in campo.

Credo che con Jannik però ci sarà subito intesa tennistica. Non sarà un doppio di grossissimi schemi, non ci saranno da questo punto tantissime cose da provare. Però siamo due ragazzi talentuosi e magari riusciremo a trovare un'alchimia che andrà a completare le mancanza di uno o dell'altro.

Penso che potremo essere una bella coppia di doppio e potere far bene" , ha spiegato Musetti. "Riguardo le Olimpiadi per me è una soddisfazione rappresentare l'Italia. Lo è sempre stato. A Tokyo non ho sentito il clima olimpico perché era durante il Covid ed ero senza il mio team.

Giocarle a Parigi, al Roland Garros, sul campo dove forse ho espresso il mio miglior tennis, è qualcosa che mi fa ben sperare. Prima giocherò Umago comunque. Vediamo quando arriverò a Parigi perché dipende da cosa farò lì" .