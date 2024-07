La semifinale raggiunta a Wimbledon deve rappresentare solo un punto di partenza per Lorenzo Musetti. Anche contro Novak Djokovic, che sui prati dell'All England Club ha trionfato sette volte, il tennista di Carrara ha mostrato il giusto atteggiamento e non ha mai mollato nonostante la convincente prestazione del suo avversario.

Sarà proprio questo nuovo spirito il punto da cui ripartire per costruire qualcosa di ancora più grandioso. Musetti sa benissimo che in queste due settimane ha gettato le basi per continuare, giorno dopo giorno, a migliorare e regalarsi importanti soddisfazioni.

Musetti: "Non mi aspettavo un Djokovic così. Mi sono goduto queste due settimane"

"Non mi aspettavo un Djokovic così e ho fatto i complimenti al suo team, perché tra i nostri 7 precedenti questa è stata la partita dove ho visto un Nole veramente a un livello più alto del solito.

Io ho avuto questa sensazione dal campo, avendolo affrontato su diverse superfici in diverse condizioni, ho avuto questa sensazione. Probabilmente qui a Wimbledon è ancora più forte: il suo gioco si sposa benissimo a questa superficie" , ha spiegato Musetti in conferenza stampa e nelle parole riportate da Eurosport.

"Sull'erba contano tantissimo i colpi di inizio gioco. Specialmente in risposta mi ha complicato davvero tanto le cose, devo fargli i complimenti perché la sua risposta qui è davvero irreale. Io ho poco da recriminare, a parte qualche cavolata che però può essere indotta anche da un avversario del genere.

Oggi mi ha concesso zero, gli ho fatto i complimenti sinceri. È ovvio che mi avrebbe fatto piacere giocarmi la finale domenica. Però devo dire che mi sono divertito, mi sono goduto l'evento. Ma non solo oggi, tutte e due le settimane, è stata quasi una favola" .