Sara Errani su Jasmine Paolini: "Non ha bisogno dei miei consigli. È fortissima"

Uno dei segreti della prepotente esplosione di Jasmine Paolini in questa stagione è sicuramente l’amica e compagna di doppio Sara Errani, una vera e propria guida che ha portato la propria preziosissima esperienza a servizio della crescita della toscana.

Un rapporto nato poco più di un anno fa, ma che col tempo si è consolidato a tal punto da diventare inseparabili. E negli ultimi mesi la carriera di Jasmine è definitivamente decollata: iniziata da numero 30 del ranking, il successo al Master 1000 di Dubai, unito alle due finali slam al Roland Garros e ora a Wimbledon, l’hanno fatta volare fino alla quinta posizione.

Agli importanti risultati in singolare, si aggiungono il successo in coppia con Sara a Roma e la finale dello Slam parigini. Numeri da favola, arrivati all’età di 28 anni. In un’intervista della Gazzetta dello sport la 37enne emiliana ha parlato del loro rapporto e delle sue aspettative sul futuro.

Le parole di Sara Errani

Un rapporto nato dal sogno di Errani di centrare quella medaglia olimpica nell’ultima occasione utile della propria carriera. «Lo scorso anno a Parigi ho chiesto a Jas se potevamo giocare insieme per provare a qualificarci per le Olimpiadi, e di mettercela tutta per provare a sognare, perché sicuramente per me i Giochi sono uno dei sogni più grandi» ha spiegato la bolognese.

La finalista del Roland Garros 2012 ha poi lodato la sua compagna di doppio. «Jasmine non ha bisogno dei miei consigli, perché è fortissima e perché ognuna reagisce a suo modo di fronte a grandi appuntamenti come questi.

La chiave è quella di aggrapparsi al proprio gioco, perché a volte si crede di voler fare qualcosa di più che magari non è nelle tue corde. Invece, secondo me, è importante mantenere il proprio stile di gioco, pur sapendo che sarà difficile.

Pensare punto dopo punto, non focalizzarsi sul nome e la qualità dell’avversaria». Un supporto che fa bene a Jasmine, come dichiarato dal suo coach Renzo Furlan e da Tathiana Garbin, ct azzurra in Billie Jean King Cup.

Il consiglio di Sara è lo stesso dato prima della finale di Parigi: “Essere in una finale Slam è speciale, è un momento che si ricorda per sempre. Se posso essere di aiuto, anche solo l’uno per cento, sarebbe straordinario. Spero possa viverlo nel miglior modo possibile. Si deve divertire e deve crederci”.