Barazzutti bacchetta la stampa italiana: "Si parla solo di Sinner. Mai di Musetti"

Lorenzo Musetti si sta prendendo il suo meritato riscatto dopo mesi di prestazioni sottotono e mancanza di risultati. Da qualche mese a questa parte, in special modo sull’erba, superficie sulla quale prima di quest’anno non aveva mai raggiunto grossi risultati, sta collezionando grandi prestazioni e piazzamenti importanti.

Dopo la semifinale a Stoccarda e la finale al Queen’s, ecco la semifinale a Wimbledon, che si giocherà oggi contro Novak Djokovic sul Centre Court. Un filotto assolutamente inaspettato, ma non per Corrado Barazzutti, coach ed ex capitano delle squadre italiane di tennis maschile e femminile, ora nello staff del 22enne toscano.

Ai microfoni di Fanpage, Barazzutti ha tirato le orecchie alla stampa italiana, per aver indirizzato troppe critiche, anche spesso ingiuste, al periodo di Musetti, colpevole di aver peccato di continuità nell’ultimo anno.

"Una parte di stampa diceva che Lorenzo non era pronto per giocare gli Slam. E' stato sottovalutato. Poi naturalmente tutte le attenzioni sono sempre state nei confronti di Sinner che è il numero uno al mondo" - ha sottolineato - : “Si parla dei grandi risultati di Jannik, ma anche di Berrettini, poi sono distratti e poco attenti nei confronti di Musetti.

Quando si ha un Sinner che vince tutte le partite, che è il numero uno del mondo e che ha un anno in più, si fanno i confronti. Ma non è semplice e ci sono tanti fattori. Mi ricordo che quando ha fatto la finale del Queen's quasi non se n'è parlato in tv.

È strano, dovrebbe essere il contrario. Abbiamo la fortuna di avere un campione che gioca un tennis divino, bellissimo, eppure…".

Barazzutti difende l'operato di Tartarini

Oggetto di critica da parte della stampa è stato rovescio di Musetti, esteticamente splendido, ma reputato spesso non troppo efficace: "Ho sentito in televisione, in alcuni match di Musetti all'inizio dell'anno, commenti negativi sul suo rovescio.

Un telecronista continuava a criticarlo, quando la BBC ha dichiarato che Musetti dovrebbe essere patrimonio dell'UNESCO. Ora va tutto bene, ma quando le cose vanno male… Adesso è facile dire ‘l'avevamo detto', ma non è vero", ha detto stizzito.

Tante critiche sono state rivolte anche al suo allenatore Tartarini: "Sono stati severi nei confronti del suo team, senza conoscere in maniera approfondita la materia per dare dei giudizi, come fossero dei grandi conoscitori di quello che succede dentro e fuori dal campo da tennis.

Bisognerebbe stare un pochino più attenti e avere un po' più di rispetto. Simone è uno dei migliori coach che ci sono in Italia", ha ribadito