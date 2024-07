Da Jasmine Paolini al ricordo per la Novotna: Krejcikova commossa in conferenza

L'edizione del torneo femminile di Wimbledon sta regalando numerose sorprese e nessuno si aspettava una finale del genere. Jasmine Paolini è diventata la prima italiana nella storia a raggiungere la finale in questo torneo ma non solo, le sorprese sono arrivate anche dall'altra parte del tabellone e la più clamorosa è la vittoria della Krejcikova ai danni di Elena Rybakina, quella che tutti consideravano come la grande favorita per la vittoria finale del torneo.

Ora sarà una finale molto equilibrata, entrambe hanno già giocato una finale al Roland Garros, anche se Jasmine l'ha persa e la Krejcikova ha invece vinto il torneo. La neo finalista è apparsa raggiante ed ha parlato così nella conferenza stampa post match: "Mi sento benissimo, è bello sentire tutto ciò.

Sono super orgogliosa di come sono riuscita a leggere il servizio di Elena e sono riuscito a domarla nonostante fosse tutto molto difficile, fin dall'inizio credevo di poter ribaltare il match anche se lei continuava a fare punti.

Sentivo che dovevo restare in gioco e combattere fino alla fine poi sono arrivate le mie opportunità. Tre anni dall'ultima finale Slam? Sentivo che dovevo migliorare su tutte le superfici, soprattutto si quelle più veloci e sentivo recentemente di aver fatto progressi.

Ho capito che dovevo cambiare il mio gioco e a volte ad esempio ho fatto serve and volley". Infine una battuta sulla finalista Paolini: "Ci siamo affrontate solo una volta anche se non ricordo bene il match, è passato un po' di tempo.

Prima del match ho visto un po' dell'altra semifinale, sabato sarà una sfida difficile e spero che sia una bella partita per entrambe. Mi aspetto un match piacevole". Un ricordo infine alla memoria dell'ex tennista Jana Novotna, sua ex coach scomparsa qualche anno fa: "Spesso parlavamo della sua carriera e delle sue vittorie qui, ora penso che ce l'abbiamo fatta e spero che lei sia orgogliosa di me.

Abbiamo trascorso tanto tempo insieme e so bene che campionessa era, la Repubblica Ceca ha una grande storia tennistica e ho diverse atlete, lei compresa a chi ispirarmi. È fantastico essere una campionessa Slam e una finalista di Wimbledon".