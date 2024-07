Jasmine Paolini sulla finale di Wimbledon: "Cercherò di godermela e di divertirmi"

Jasmine Paolini è in finale a Wimbledon. E domani pomeriggio alle 15 giocherà la sua seconda finale Slam consecutiva dopo quella persa a Parigi contro Iga Swiatek. Questa volta dall'altra parte della rete ci sarà Barbora Krejcikova.

Paolini sta vivendo un momento d'oro: "Essere 5 del mondo mi sembra strano, è pazzesco, mi sembra veramente strano. Ma anche le finali qui e a Parigi. Sono cose che non mi aspettavo. Quindi alla fine sono tutte cose speciali allo stesso modo per me", ha detto la tennista italiana al sito di Eurosport.

Una semifinale vinta al super tie break del terzo set da Paolini 10 punti a 8: "Non lo so se credo nel destino, probabilmente no. Credo che a volte possa esserci un po' di fortuna, un nastro che va di qua o di là o una riga presa per pochissimo.

Credo che alla fine ciò che conti sia lottare su ogni palla". Paolini è sembrata molto contratta nella prima parte della semifinale: "Non ero rilassata, facevo più fatica a muovermi rispetto agli altri giorni.

Poi col tetto aperto, condizioni diverse per me che avevo fatto tutto il torneo indoor a eccezione del primo match. Lei all'inizio ha giocato veramente bene. Alla fine però l'ho portata a casa ed è quel che conta.

E' stata durissima, ma ho cercato di star lì veramente sempre. Poi al terzo set di nuovo è stata un po' una montagna russa, ma con la stessa mentalità del secondo set ce l'abbiamo fatta".

Jasmine Paolini alla seconda finale Slam consecutiva

”Anche se una finale Slam l'ho già giocata – analizza Paolini – rimane sempre una finale Slam.

Spero di entrare in campo e cercare di fare una buona partita. Ma anche di godermela, di divertirmi. Sarà un match duro, Krejcikova ha già vinto uno Slam. Cercherò di prepararla come qualsiasi altra partita: con Renzo Furlan parleremo prima del match per capire cosa fare e cosa fare meglio rispetto a quanto fatto in semifinale".