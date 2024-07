Donna Vekic distrutta dopo il ko con Jasmine Paolini: "Pensavo di morire in campo"

Quella contro Jasmine Paolini in semifinale a Wimbledon sarà una sconfitta molto dura da digerire per Donna Vekic. Si è trattato di un'occasione sicuramente enorme per tutte e due per andare in finale a Wimbledon.

Per la giocatrice croata la finale è sfumata di pochissimo con Paolini che si è imposta dopo una lunga battaglia con il punteggio di 2-6 6-4 7-6 con il super tie break finale che è stato vinto dalla giocatrice italiana di misura per dieci punti a otto.

Quasi tre ore di gioco. La tennista croata ha giocato un grande tennis per larghi tratti della partita con il primo set che è stato di fatto dominato ma dal secondo set in avanti quando Paolini è riuscita ad entrare meglio in partita, il suo stato d'animo si è rivelato sempre più sofferente fino all'enorme delusione e alle lacrime.

Donna Vekic: "Le mie erano lacrime di dolore non sapevo come potessi continuare a giocare"

Donna Vekic poi ha spiegato in conferenza stampa la natura delle sue lacrime. La tennista croata ha raccontato la sofferenza fisica che ha vissuto durante la partita di semifinale contro Jasmine Paolini.

Una partita che al termine le ha chiuso la possibilità di giocare domani la finale dei Championships. Vekic senza troppi giri di parole ha detto ai media: "Pensavo di morire in campo nel terzo set. Mi facevano tanto male il braccio, la gamba… Non è stato per niente semplice lì in campo, ma mi riprenderò.

Le mie lacrime erano di dolore, non sapevo come avrei potuto continuare a giocare". Jasmine Paolini giocherà domani pomeriggio alle 15 la finale del torneo di Wimbledon. A contenderle il titolo ci sarà la giocatrice ceca Barbora Krejcikova che ha già vinto una prova del Grande Slam, il Roland Garros edizione 2021.