"Lorenzo Musetti ha tutte le possibilità per poter fare una grande partita e per poter vincere" . Parola di capitan Filippo Volandri. L'ex tennista italiano crede che Musetti abbia tutte le qualità per superare Novak Djokovic e conquistare la prima finale Slam a Wimbledon.

Quella contro Taylor Fritz è stata una vera prova di forza per il giocatore di Carrara, capace di mostrare grande maturità e consapevolezza nel momento più importante della partita e dominare il quinto e decisivo set con una calma mai vista in precedenza.

Tutti elementi che potrebbero incidere nel prossimo match con Djokovic. Il campione serbo si è operato al menisco subito dopo il Roland Garros e non è apparso nelle sue migliori condizioni finora.

Volandri suona la carica: "Lorenzo Musetti può battere Novak Djokovic"

“Lorenzo ha giocato una super partita e non è un caso se ha disputato il suo miglior match nel giorno in cui ha mostrato il suo miglior atteggiamento.

È stato bravissimo a lavorare sotto questo punto di vista. Ha fatto vedere tutto il suo repertorio e, quando riesce a farlo, può davvero battere chiunque. Vincere anche giocando male? È fondamentale. Se un tennista aspetta di giocare bene per vincere, succede poche volte all’anno.

Bisogna saper vincere anche quando le cose non vanno bene. Lorenzo è un tennista a cui piace giocare bene e si blocca quando non riesce a farlo. Nelle prime tre partite è stato bravo a restare in campo e sfruttare le sue altre armi" , ha detto Volandri ai microfoni di SuperTennis.

"Djokovic? Non è stato eccelso Nole finora e viene da un’operazione al menisco. Ha avuto un buon tabellone per arrivare fino a qui. Lorenzo ha tutte le possibilità per poter fare una grande partita e per poter vincere, dobbiamo partire da questo.

Dovrà essere bravo a darsi una nuova opportunità dopo Parigi. Sarà la sua prima volta sul Campo Centrale di Wimbledon, ma conosce di più certi ambienti ora. Determinate esperienze e alcune sconfitte del passato lo aiuteranno contro Djokovic” .