Tathiana Garbin: "Jasmine Paolini sta scrivendo la storia. Rifiuta di arrendersi"

La capitana azzurra Tathiana Garbin non lascia mai da sole le sue ragazze e, anche a Wimbledon, ha supportato le tenniste impegnate nel torneo femminile. Sul Campo Centrale dell'All England Club, Garbin è stata una delle prime a celebrare con trasporto il successo ottenuto da Jasmine Paolini.

La 28enne è diventata la prima italiana della storia a raggiungere la finale ai Championships e lo ha fatto subito dopo aver conseguito l'obiettivo a Parigi. Per capire la portata della sua impresa basta fare riferimento a una impressionante statistica: negli ultimi diciassette anni, infatti, solo Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray e Serena Williams erano stati capaci di spingersi fino all'ultimo atto di Wimbledon e del Roland Garros nel corso della stessa stagione.

Garbin: "Paolini sta scrivendo la storia. Rifiuta di arrendersi"

Al termine della semifinale, Garbin ha incontrato i giornalisti presenti a Londra ed elogiato Paolini. "Ci lascia sempre senza parole, sta scrivendo la storia del nostro tennis e poi è un grande esempio per le generazioni più giovani.

Non solo non accetta di perdere, è che proprio rifiuta di arrendersi, è questa la cosa che mi dimostra quanto carattere, quanta personalità, quanta voglia di vincere abbia" , ha detto Garbin nelle parole riportate da SuperTennis.

"La partita è iniziata con tanta tensione da parte di entrambe. Jasmine ha iniziato più contratta dell'altro giorno, e la decontrazione, la fluidità è la sua qualità migliore. Questa partita dimostra che anche nelle difficoltà, attraverso l'atteggiamento puoi sopperire al fatto di non sentire bene la palla" .

Garbin ha poi elaborato una riflessione molto importante pensando alla crescita dei giocatori e delle giocatrici. In una società che vuole tutto e subito, quello di Paolini è un esempio da seguire per tutti. "La nostra società ha spesso troppa fretta.

Vogliamo che siano campionesse a vent'anni, ma spesso a vent'anni non hanno le spalle abbastanza larghe per sopportare il successo. Poi certo ci sono quelli come Jannik Sinner che sono fenomeni. Ho una stima enorme per quelle ragazze che pur avendo incontrato difficoltà trovano sempre risorse per spingersi oltre e non smettere di lottare" .