Taylor Fritz archivia la sconfitta contro Lorenzo Musetti ma è preoccupato per Parigi

Taylor Fritz è stato sconfitto da Lorenzo Musetti nei quarti di finale del torneo di Wimbledon. Sarà quindi il tennista italiano ad affrontare domani pomeriggio Novak Djokovic per un posto in finale a Wimbledon.

Successo in cinque set con Musetti che alla distanza ha piegato la resistenza di Fritz che ha ceduto nettamente il set finale con il punteggio di 6-1. Un Fritz che in conferenza stampa poi si è detto preoccupato per le sue condizioni di salute, ha confessato di avere la pubalgia e di dover lavorare molto in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 che scatteranno da sabato 27 luglio sulla terra battuta del Roland Garros.

Taylor Fritz ha dichiarato di avere la pubalgia

Il tennista americano in conferenza stampa ha espresso il desiderio di voltare subito pagina dopo la sconfitta con il tennista italiano e di avere intenzione di concentrarsi sui Giochi Olimpici di Parigi. Anche se si è detto molto preoccupato per il suo infortunio, la pubalgia, e per come il campo in terra battuta potrebbe incidere sulla problematica.

"Sono un po' preoccupato per come mi influenzerà il campo in terra battuta – ha detto Fritz -. Non so quanta gente lo sa, ma il mio infortunio agli Open di Francia è stato probabilmente peggiore di quanto sembrasse.

È un infortunio che mi dà molto più fastidio quando scivolo, allargando troppo le gambe. Ritornerò immediatamente dal fisioterapista e proverò a lavorare quanto più possibile per poter essere competitivo anche sulla terra battuta. Ma sono un po' preoccupato per come questo passaggio inciderà sul mio corpo" ha concluso il tennista americano.