"Una vittoria per tutte le donne", la fidanzata di Fritz contro Zverev sui social

Gli Ottavi di finale hanno regalato grandi emozioni e una delle sfide più interessanti era quella tra Alexander Zverev e Taylor Fritz con l'americano che ha avuto la meglio in cinque combattuti set e dopo uno svantaggio di due set iniziali.

Il tedesco è partito meglio e sembrava in controllo del match, Fritz ha reagito e ha proseguito a lottare fino a ritrovarsi al quinto set con Sascha esausto e debilitato da un edema osseo, infortunio che ha poi confermato nella conferenza stampa post match.

Ma non solo in quanto Zverev è stato protagonista suo malgrado di uno scontro con Morgan Riddle, arcinota fidanzata del tennista americano e con un grande seguito sui propri account social. I due tennisti al termine del match sono stati ripresi mentre parlavano di ciò che era accaduto e Zverev ha confermato che è stato infastidito dall'atteggiamento di alcuni membri all'interno del suo box.

Sascha non ha fatto dei nomi anche se è apparso abbastanza intuibile fosse riferito alla fidanzata del suo tennista: "Non ho problemi con Taylor, il suo team è stato abbastanza rispettoso. Penso a lui, al suo coach e al suo fisioterapista ma anche il secondo coach".

Il tennista ha poi proseguito: "Nel suo box c'era qualcuno che non proveniva dal mondo del tennis, qualcuno che forse è andato un po' troppo oltre le righe. Ma va bene così, non voglio farne un dramma, è il tennis.

Lui ha rimontato da due set ed ha raggiunto i Quarti di finale, posso capire perché erano così raggianti a fine match". In molti hanno commentato queste parole e la stessa Morgan Riddle ha postato una Instagram Stories che evidenzia forse il suo astio nei confronti di Zverev (per i motivi legati al processo che ormai tutti noi conosciamo).

Morgan ha infatti postato una storia dove si mostra sorridente e dice: "Felice quando il tuo ragazzo ottiene una vittoria per tutte le donne", una chiara frecciata a Zverev. Storia poi rimossa, magari per evitare di alimentare ulteriori polemiche.

Intanto però esplode un nuovo scontro tennistico a Wimbledon.

