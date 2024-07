Taylor Fritz spiega quali saranno i colpi chiave nella partita contro Lorenzo Musetti

Taylor Fritz ha battuto in cinque set Alexander Zverev recuperando uno svantaggio di due set. Nei quarti di finale per lui ci sarà la sfida contro Lorenzo Musetti. Fritz ha superato Zverev e in conferenza stampa gli è stato chiesto anche dell'infortunio del suo avversario.

"Per quanto riguarda il suo infortunio, non lo so. Mi è sembrato che la partita sembrasse andare normalmente finché non sono andato in vantaggio nel quinto set. Quindi non posso parlare della sua salute". Sulla partita: "Mi sentivo come se stessi giocando bene anche se ero sotto di due set a zero.

Mi sono detto: ‘Continua a giocare così". Vinciamo il terzo e vedremo. Si riduceva a un punto o due qua e là. Ho continuato a prendere punti uno dopo l'altro aspettando che la situazione girasse a mio favore".

Fritz poi parla della stagione su erba visto che la settimana scorsa è stato protagonista a Eastbourne vincendo il torneo e ha riaperto un dibattito che esiste da tempo: “Penso che dovrebbe esserci un Masters 1000 sull’erba.

Abbiamo specialisti su ogni superficie e questa è una parte importante dell'anno. La gente ama la stagione dell'erba. Perché non aggiungere un Masters 1000? Penso che la prestazione dei giocatori in questa parte della stagione andrebbe valorizzata di più in classifica".

Taylor Fritz parla della sfida di quarti di finale contro Lorenzo Musetti

Gli viene chiesto quali saranno i colpi chiave nella partita contro Lorenzo Musetti: "La chiave è servire e rispondere bene. Se faccio bene queste due cose, avrò le mie opportunità.

Per mia fortuna, nella prossima partita ipoteticamente dovrebbe essere più facile di oggi rispondere al servizio, ma sarà difficile perché lui ha giocato molto bene, è arrivato in finale al Queen's.

Le altre volte che sono arrivato nei quarti di finale in uno Slam ho giocato due volte contro Novak e una contro Rafa. Spero che queste esperienze mi aiutino un po' Musetti è migliorato tantissimo fuori dalla terra battuta nell’ultimo anno".