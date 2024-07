Quella con Tommy Paul non sarà una partita semplice per Carlos Alcaraz. L'americano ha dimostrato in più di una circostanza di possedere il tennis per mettere in difficoltà lo spagnolo e il computo degli scontri diretti descrive una situazione di perfetta parità.

Due le vittorie di Alcaraz, due quelle di Paul: lo statunitense è riuscito a sorprenderlo in entrambe le occasioni in Canada nel prestigioso evento Masters 1000 che si disputa un anno a Montréal e un anno a Toronto.

Sul Campo 1 dell'All England Club in palio ci saranno le semifinali di Wimbledon.

Tommy Paul: "È molto divertente giocare contro Carlos Alcaraz"

"È stata una lunga giornata di attesa. Sono felice di aver terminato il match prima della possibile interruzione per oscurità.

Abbiamo giocato in condizioni strane. Nel secondo set non si vedeva molto in una parte del campo. Sono arrivato intorno alle 09:15 del mattino, ho passato un bel po' di tempo qui. Poi è iniziato a piovere prima che scendessimo in campo per il riscaldamento" , ha detto Paul in conferenza stampa analizzando le condizioni in cui si è disputato il suo ottavo di finale contro Roberto Bautista Agut.

"Alcaraz? Il servizio è sempre il colpo più importante nel tennis maschile. Dovrò servire molto bene nella mia prossima partita, ma anche la risposta sarà importante. Entrambi abbiamo uno stile di gioco aggressivo, lui è estremamente aggressivo.

Fa divertire il pubblico ed è molto divertente giocare contro di lui se devo essere onesto" . Paul ha infine espresso un commento sulla finale dello scorso anno che ha visto Alcaraz battere al quinto set Novak Djokovic ai Championships.

"Partita davvero emozionante. Alcaraz ha giocato in modo incredibile e ha conquistato il titolo. È stato emozionante vederlo, non avevo idea di chi avrebbe vinto prima dell'inizio. Spesso pensiamo che Djokovic vincerà la partita quando entra in campo, ma in quel caso nutrivo dei dubbi" .